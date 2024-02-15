رئيس زيمبابوي يطلع على خدمات «شرطة دبي»

المصدر: دبي - البيان

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زار إمرسون منانغاغوا، رئيس جمهورية زيمبابوي، القيادة العامة لشرطة دبي، وذلك في إطار زيارته للدولة للمشاركة في أعمال «القمة العالمية للحكومات»، حيث كان في استقباله لدى وصوله إلى مقر القيادة العامة لشرطة دبي معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وعدد من مساعدي القائد العام، وكبار الضباط من الجانبين.

ورحب القائد العام لشرطة دبي بزيارة الرئيس منانغاغوا، مؤكداً حرص شرطة دبي على مد جسور التعاون الفعالة مع مختلف الأجهزة الأمنية حول العالم، ترسيخاً للنهج الذي أرساه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بشأن توطيد الشراكات الدولية في شتى المجالات، والالتزام بتطبيق هذا النهج في المجال الأمني، بتوسيع نطاق المشاركة على الصعيد الدولي في التصدي للجريمة بكافة أشكالها، وبما يؤكد الدور المؤثر لدبي ودولة الإمارات في مواجهة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود حول العالم.

واستمع رئيس جمهورية زيمبابوي خلال الزيارة إلى شرح من معالي الفريق عبدالله المري الذي أكد حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيز شراكتها الدولية، وتوسيع دائرة التعاون الشرطي والأمني مع شركائها حول العالم في إطار شراكات فعالة تغطي مختلف القطاعات، وتدعم التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي، وتواكب التوجه العام الرامي لجعل دبي أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة، بما للجانب الأمني من أهمية كبيرة في تحقيق هذا الهدف، إذ يعد أمن المجتمعات وسلامة أفرادها ومنشآتها من أهم العوامل المؤثرة في تحقيق نهضتها وتقدمها وازدهارها.

واطلع الرئيس منانغاغوا في مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، على النظم التقنية المتطورة التي تتبناها شرطة دبي. وتابع شرحاً حول منظومة «الدرون بوكس» (drone box). كما زار الرئيس مركز الشرطة الذكي «SPS»، في حي دبي للتصميم.

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