حامد بن زايد يبحث التعاون مع رئيس مدغشقر

المصدر: دبي - وام

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التقى سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، أمس، أندريه راجولينا، رئيس جمهورية مدغشقر، وذلك ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024، التي تعقد في دبي تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل». وبحث الجانبان خلال اللقاء علاقات التعاون والصداقة بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية وفرص تنميتها وتطويرها.

وتطرق اللقاء إلى أعمال القمة العالمية للحكومات، باعتبارها منصة عالمية تهدف إلى تطوير العمل الحكومي بما يلبي تطلعات الشعوب إلى التقدم والازدهار.

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