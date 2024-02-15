محمد بن راشد يؤكد أهمية التعاون بين حكومات العالم لاستشراف المستقبل وتلبية تطلعات الشعوب إلى التنمية

المصدر: دبي - البيان

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التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، وبحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة الذي يزور الدولة للمشاركة ضيفَ شرف في القمة العالمية للحكومات 2024.

وجرى في اللقاء، الذي حضره سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، استعراض العلاقات الراسخة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند الصديقة، في جميع المجالات، وسبل تطوير شراكتهما لما فيه خير البلدين والشعبين الصديقين.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في اللقاء عمق العلاقات الإماراتية الهندية، مشيراً سموه إلى أهمية التعاون بين حكومات العالم من أجل مواجهة التحديات واستشراف المستقبل، وتلبية تطلعات الشعوب إلى التنمية الشاملة والازدهار.

رؤى

ومن جانبه، ثمن ناريندرا مودي مستوى الشراكة الذي وصل إليه البلدان، والرؤى التي تجمعهما في مجالات عدة، والسعي المشترك لتعزيز التعاون الدولي وتوثيق الروابط بين حكومات العالم.

وتطرق اللقاء إلى أهمية القمة العالمية للحكومات في الارتقاء بآفاق العمل الحكومي، وتطوير أساليب الإدارة، وإتاحة الفرصة للمسؤولين الحكوميين من جميع أنحاء العالم للتواصل والحوار وتبادل الخبرات واستعراض تجاربهم، بما ينعكس إيجاباً على المشهد التنموي والاقتصادي على المستوى الدولي ويفتح أمام الأجيال الجديدة آفاقاً أرحب للمشاركة في صنع القرار والمستقبل الأفضل.

وعبر حسابه الرسمي في منصة «إكس» كتب ناريندرا مودي : «سعيد بلقاء محمد بن راشد، العالم كله يشهد على رؤيته التنموية لدبي.. وخلال لقائنا ناقشنا عدداً من المواضيع في مجال التجارة والنقل وسبل دفع العلاقات بين الشعبين والبلدين».

حضور

حضر اللقاء سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس القمة العالمية للحكومات، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الجانبين.

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