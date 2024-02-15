منتدى الخدمات الحكومية يناقش تمكين المتعاملين رقمياً

المصدر: دبي - البيان

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ناقش منتدى الخدمات الحكومية، الذي عقد ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024، سبل تعزيز توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات الحكومية، وتصميم خدمات محورها الإنسان، وتمكين المواطنين رقمياً.

وشارك في المنتدى، الذي تضمن عدداً من الجلسات الحوارية والتفاعلية، آنا برنابيتش رئيسة وزراء جمهورية صربيا، وديفد سنجه رئيس وزراء جمهورية سيراليون، و13 وزيراً من 7 دول، ونخبة من كبار المسؤولين والمختصين من دول عدة.

حوارات

وشهد المنتدى حوارات ثرية، ضمن جلسات عدة، حملت عناوين أهمها «تصميم خدمات محورها الإنسان» و«تمكين المتعاملين رقمياً: عصر جديد من الخدمات» و«الخدمات الحكومية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.. الفرص والتحديات والتوجهات المستقبلية» و«التحدي المستمر: تنافس الحكومات مع آخر تجربة رقمية للمتعاملين» و«التحول الرقمي الحكومي: نظرة مستقبلية».

وتطرقت رئيسة وزراء صربيا في كلمتها، إلى أهمية التحول الرقمي في صناعة مستقبل الحكومات والمجتمعات، وتناولت أثر الرقمنة في تمكين أفراد المجتمع من تجربة خدمات متقدمة، تعتمد على الحلول الرقمية، لتوفير الخدمة المطلوبة للمتعامل في أي وقت، ومن أي مكان، بسهولة ويسر وفعالية.

أما رئيس وزراء سيراليون، فتحدث في كلمته خلال أعمال المنتدى، عن أهمية تطوير الخدمات الحكومية، بالاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة، والحلول الرقمية، وأثرها الإيجابي في الارتقاء بجودة حياة المجتمعات، وتصميم تجربة خدمات مستقبلية، ترتكز على التحول الرقمي في تسهيل الاستخدام وتسريع إنجازها.

رؤية مشتركة

وقال محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، خلال الكلمة الافتتاحية للمنتدى: نواصل في منتدى الخدمات الحكومية سعينا لطرح الأسئلة الصحيحة، والبحث عن الإجابات الأكثر فعالية.

خدمات حكومية

وخلال جلسة بعنوان «الخدمات الحكومية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.. الفرص والتحديات والتوجهات المستقبلية»، قال مطر الحميري الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية، إن المؤسسة نجحت في توفير منصات رقمية مصممة للمواطنين والمقيمين والزوار، فضلاً عن توفير خدمات متنوعة في التعليم والصحة والمواصلات.

وأضاف إن فكرة تطبيق «دبي الآن» بدأت عام 2013، وهي مبادرة حكومية تعكس الرؤية المستقبلية للقيادة الرشيدة، بوجود منصات موحدة، توفر الخدمات والخبرات، والتي من شأنها أن تكون ذات كفاءة عالية. ولفت إلى أن هناك أكثر من مليون ونصف المليون مستخدم لمنصة دبي الآن، فيما يصل إجمالي قيمة المعاملات التي تتم عبرها إلى أكثر من 30 مليار درهم.

وقال الدكتور محمد العسكر ممثل منصة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم» بدائرة التمكين الحكومي: إذا عدنا بالزمن لأكثر من 20 أو 25 عاماً مضت، فقد كان كل شخص يود أن تقدم جميع الخدمات الحكومية في مكان واحد أو منصة موحدة، وحينها كانت الفكرة تبدو سهلة، لكنها معقدة، حتى نصل إليها بهذه الكفاءة.

وقال خليفة الشامسي الرئيس التنفيذي لمجموعة «&e لايف»: منذ أكثر من 5 سنوات، كنا نتحدث عن أسرع شبكة إنترنت، ولكن هذا ليس ما نقدمه فحسب، بل قمنا بدمج تكنولوجيا حديثة على مستوى عالمي، بسبب النجاحات التي أنجزناها في تكنولوجيا الاتصالات، حتى قمنا بتقديم الكثير من الخدمات.

وسائل مبتكرة

وفي جلسة بعنوان «تصميم خدمات محورها الإنسان»، أشارت إيمان السويدي مدير أول مركز نموذج دبي، إلى أهمية توظيف التقنيات واختيار التكنولوجيا المناسبة، لتطوير عمليات حكومية أكثر مرونة.

وأكد جيانلوكا ميسوراكا مؤسس ونائب رئيس معهد الدبلوماسية وتكنولوجيا المستقبل، في جلسة «تمكين المواطنين رقمياً.. عصر جديد من الخدمات»، أهمية تحليل مخرجات الذكاء الاصطناعي، لضمان تقدم مستدام، مشدداً على ضرورة أن تضع الحكومات تشريعات تنظم قطاع الذكاء الاصطناعي، سواء أكان ذلك في القطاع العام أم الخاص.

وأشار الدكتور كارلوس سانتيسو رئيس وحدة الحكومة الرقمية المنفتحة والابتكارية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى أن العديد من القضايا المتعلقة بالقطاع الحكومي، قد شهدت تقدماً ملحوظاً باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأشار أنطونيو دي بالماس نائب رئيس تطوير السوق العالمية للقطاع العام العالمي لشركة مايكروسوفت، إلى التحديات التي تواجه القطاع الحكومي في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأهمها ضعف البنى التحتية والسياسات.

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