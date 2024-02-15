سيف بن زايد يهدي ضيوف القمة «نبتة محمد بن زايد»

المصدر: دبي – مرفت عبدالحميد

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أهدى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ضيوف القمة العالمية للحكومات التي اختتمت فعالياتها أمس، «نبتة محمد بن زايد»، في إشارة إلى أهمية تعزيز نمط الاستدامة البيئية التي تعد جزءاً أصيلاً من نهج الإمارات وجهودها لدعم العمل المناخي وتعزيز التكاتف والتعاون الدولي سعياً إلى إيجاد حلول عملية لتحديات تغير المناخ.

جلسة

وأشار سموه في ختام جلسته في القمة والتي حملت عنوان «مسيرة الأجداد ومسؤولية الأجيال» إلى إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تمديد مبادرة «عام الاستدامة» ليشمل سنة 2024، بهدف البناء على ما تحقق من نجاح في سنة 2023، وتجديد العزم على مواصلة العمل مع مختلف دول العالم، للتصدي للأخطار التي تواجه البيئة والبناء على اتفاق الإمارات التاريخي، الناتج عن مؤتمر (كوب 28)، من أجل مستقبل أفضل للبشرية.

وسأل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان الحضور عن «نخلة زايد» التي كان أهداها لضيوف القمة العام الماضي وقال لهم: «تذكرون نخلة زايد؟ شو صار فيها؟ اليوم سأهديكم نبتة محمد بن زايد، اغرسوها واهتموا بها».

وتأتي أهمية النخلة كونها تمثل في حد ذاتها الاستدامة بعينها، فتتميز بطول العمر ويأكل منها ثلاثة أجيال، كما تتكاثر، وتتم زراعة الأنسجة، وتستطيع تحمل الملوحة، سواء في التربة أو في المياه.

تراث

وتهدف مبادرة سموه إلى تسليط الضوء على تراث دولة الإمارات الغني في مجال الممارسات المستدامة، منذ عهد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إضافة إلى نشر الوعي بقضايا الاستدامة البيئية، وتشجيع المشاركة المجتمعية في تحقيق استدامة التنمية، ودعم الاستراتيجيات الوطنية في هذا المجال نحو بناء مستقبل أكثر رخاء وازدهاراً، وإبراز الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات في تعزيز العمل الجماعي الدولي لمعالجة تحديات الاستدامة، ودورها في البحث عن حلول مبتكرة، يستفيد منها الجميع في الساحة الدولية، وخاصة في مجالات الطاقة والتغير المناخي وغيرها.

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