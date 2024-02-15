رئيس وزراء كوبا: الإمارات داعم رئيس لبلادنا في مشروعات تحوّل الطاقة

المصدر: دبي - وام

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أكد مانويل ماريرو كروز، رئيس وزراء جمهورية كوبا، أن الإمارات تعدّ داعماً رئيساً لبلاده في مشروعات تحوّل الطاقة، مشيراً إلى أن العلاقات اتخذت مساراً أكثر تسارعاً منذ زيارة الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، لدولة الإمارات في نوفمبر الماضي.

وقال لوكالة أنباء الإمارات بالتزامن مع مشاركته في أعمال القمة العالمية للحكومات: تمتلك الإمارات خبرة واسعة، إذ وقعنا عدة اتفاقيات معها في عدد من المجالات. وأشار إلى أن بلاده تستفيد من دعم الإمارات لتطوير مشروعات مختلفة للطاقة المتجددة، وهو الأمر الذي يساعد كوبا على تنفيذ استراتيجيتها في التحول بقطاع الطاقة.

وعن التعاون في القطاع الزراعي، أوضح أن بلاده والإمارات تعتزمان العمل معاً لتمويل وتنفيذ مشروعات غذائية مشتركة.

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