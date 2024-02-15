«قيادات حكومات المستقبل في العالم العربي» يحتفي بـ40 خريجاً

المصدر: دبي - البيان

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احتفى برنامج قيادات حكومات المستقبل في العالم العربي بالدفعة الأولى من القيادات الحكومية العربية الشابة.

وتضم الدفعة الأولى من الخريجين 40 من القيادات الحكومية العربية الشابة ضمن البرنامج الذي انطلق العام الماضي بالشراكة بين حكومة الإمارات والمنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية، وتم تنفيذ البرنامج بالتعاون مع برنامج التبادل المعرفي الحكومي وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، ويهدف إلى بناء جيل عربي قيادي ممكّن بمهارات الغد التي تتطلبها حكومات المستقبل، وتلقى خريجو البرنامج أكثر من 100 ساعة تدريبية وورشة عمل و25 جلسة استراتيجية وزيارة ميدانية لـ40 مؤسسة في الإمارات.

تنمية القدرات

وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل نائبة رئيس القمة العالمية للحكومات أن تخريج الدفعة الأولى من البرنامج يبرز رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وحرصه على تنمية القدرات الإدارية العربية اللازمة للقيادة في عالم متغير، ببرامج نوعية تركز على تمكين الجيل الجديد من القيادات الحكومية العربية الشابة بمهارات المستقبل وقدرات الجهوزية، واقتناص الفرص في ظل التوجهات والمتغيرات العالمية الناشئة.

وأضافت: «يركز برنامج قيادات حكومات المستقبل في العالم العربي على الاستثمار في الإنسان وتطوير كفاءات شابة تمتلك مهارات متقدمة تحتاجها حكومات المستقبل للتعامل الاستباقي مع التحولات وتسريع الإنجاز وقيادة التحول الرقمي من أجل خدمة المجتمعات العربية وإحداث التأثير الإيجابي».

وقال الدكتور ناصر الهتلان القحطاني المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية «سيكون للبرنامج دور محوري في دعم وتطوير القدرات الاستراتيجية للقيادات الحكومية العربية الشابة القادرة على التعامل مع متغيرات العصر وتعزيز الإنتاج وتسريع الأداء الحكومي باستخدام المهارات المكتسبة».

وقال عبدالله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي إن «البرنامج يأتي في إطار التبادل المعرفي الحكومي وترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة بأهمية إعداد قيادات عربية ممكنة بمهارات وقدرات المستقبل بما يسهم في تعزيز التنمية والجهوزية والتنافسية في منظومة الإدارة الحكومية العربية».

تحليل التغيرات

وقال عبدالله بن زايد الفلاسي رئيس مجلس أمناء كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية إن برنامج «قيادات حكومات المستقبل يستهدف صقل قدرات القيادات العربية الطموحة، ويساعدهم على إدراك وتحليل التغيرات العالمية السريعة وتأثيراتها المعقدة في الساحة الحكومية، كما يشجعهم البرنامج على تبني نهج استباقي في التخطيط والتفكير الاستراتيجي».

وقال الدكتور علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية «نتطلع إلى تحولات جذرية في السياسات الحكومية، ومستقبل مشرق للعالم العربي، تصنعه هذه القيادات المتمكنة من أدواتها ومرجعياتها المعرفية، ونحن على ثقة بأن القيادة الحقيقية لا تنشأ من العدم، بل تُشكَل وتُصقَل من التجارب الغنية والمعرفة العميقة».

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