مكتب «الذكاء الاصطناعي» يوقع اتفاقيات تعاون مع النمسا ومنغوليا وكولومبيا

المصدر: دبي - البيان

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وقّع مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد في حكومة دولة الإمارات، خلال القمة العالمية للحكومات، اتفاقيات تعاون مع كل من: جمهورية النمسا وجمهورية منغوليا وجمهورية كولومبيا، لتعزيز تبنّي الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، وتبادل الخبرات وتبنّي أفضل الممارسات الناجحة في هذا المجال.

ووقّع معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، الاتفاقيات الثلاث مع كل من: فلوريان تورسكي، وزير التحول الرقمي في جمهورية النمسا، وأوتشرال نيام أوسور، وزير التنمية الرقمية والاتصالات في جمهورية منغوليا، وماوريسيو ليزكانو، وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جمهورية كولومبيا.

توسيع الشراكات

وأكد معاليه سعي حكومة دولة الإمارات الدائم إلى توسيع الشراكات العالمية الهادفة إلى تعزيز الاستفادة من حلول التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتوظيفها في تحسين أداء القطاعات الحيوية، ما يجسد رؤى القيادة الرشيدة بتوسيع مجالات تبني الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي، وصولاً إلى ترسيخ نموذج حكومات المستقبل المعززة بالذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية.

وقال معاليه: إن الإعلان عن الشراكات عبر منصة القمة العالمية للحكومات، يعكس موقع القمة وريادتها مركزاً للشراكة والتعاون الدولي الهادف لتعزيز حياة المجتمعات، ودعم جهود الانتقال إلى المستقبل، من خلال حوارات وشراكات هادفة تستشرف التحديات وتبني على الفرص المستقبلية.

تعاون وثيق

من جهته، قال فلوريان تورسكي، إن دولة الإمارات شريك استراتيجي وتجاري وثيق لجمهورية النمسا، مشيداً باتفاقية التعاون التي تهدف لبناء تعاون وثيق واعد في جميع مجالات الذكاء الاصطناعي، لتبادل الخبرات والمعرفة والتجارب ومشاركة الأهداف المشتركة.

فيما قال أوتشرال نيام أوسور: «تعد دولة الإمارات شريكاً مهماً وصديقاً مقرباً لجمهورية منغوليا؛ ولذلك سعدت بوجودي في القمة العالمية للحكومات في مدينة دبي؛ حيث وقعنا مذكرة تفاهم لتوثيق تعاون هادف في جميع مجالات الذكاء الاصطناعي، وتبادل التجارب والخبرات الناجحة».

من جانبه، قال ماوريسيو ليزكانو: «تعتبر كولومبيا شريكاً رئيسياً للإمارات في أمريكا اللاتينية، وشريكاً أساسياً في قطاع التكنولوجيا لصياغة خريطة طريق واضح للتعاون الفعال، في مجال الذكاء الاصطناعي والتعليم الرقمي وتطوير مركز مستقبلي للذكاء الاصطناعي، بالشراكة مع دولة الإمارات بناء على نقاط القوة المشتركة بيننا».

تبادل المواهب

ويهدف التعاون إلى توسيع نطاق الشراكات لتشمل السياسات المرتبطة بالحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي، وتطوير مجالات التعاون الجديدة، والشراكة في إنشاء لجنة حكومية دولية معنية بالذكاء الاصطناعي، وتطوير الأطر البحثية عبر المؤسسات والمعاهد الأكاديمية ذات الصلة، وتسهيل المشروعات البحثية المشتركة.

كما تهدف الاتفاقيات إلى توسيع مبادرات تبادل المواهب وبناء الخبرات والمهارات، من خلال برامج التعليم والتدريب، ودعم تطوير الخدمات الرقمية القائمة على التقنيات، وتسهيل الاستثمارات الخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي.

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