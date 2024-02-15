أزمة قلبية لبرلماني نمساوي تكشف جاهزية كبيرة للقطاع الصحي بدبي

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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تعرض المهندس عمر الراوي العضو البرلماني، وعضو المجلس البلدي لمدينة فيينا، لأزمة قلبية، أثناء مشاركته في فعاليات القمة العالمية للحكومات، حيث تم إنقاذ حياته باهتمام وحرفية كبيرة، من جانب إسعاف دبي، والفريق الطبي في مستشفى راشد.

وتفصيلاً، أصيب الراوي يوم الاثنين الماضي بجلطة قلبية، أثناء حضوره إحدى جلسات القمة، وعلى الفور، تحرك فريق الإسعاف الموجود في الحدث، وتم نقله بسرعة إلى مستشفى راشد، وإجراء قسطرة للقلب في أقل من ساعة، وانتهت الجلطة التي أغلقت الشريان الرئيس.

وقال المهندس عمر الراوي لـ «البيان: «خلال دقائق معدودة، بعد شعوري بأزمة قلبية، وجدت طاقم الإسعاف يتعامل معي بحرفية ومهنية كبيرة، وسط تجهيزات غير مسبوقة في سيارة الإسعاف، وفي غضون نصف ساعة وصلت مستشفى راشد، لكي أكون بأيادي أطباء وممرضين على مستوى عالٍ من الكفاءة، ولمست بنفسي التجهيزات والنظافة والحرفية هناك، وخلال ساعة تم إجراء القسطرة التي أنقذت حياتي».

وأضاف: «وجدت الجميع أسرة كبيرة، ولمست الاهتمام المذهل بحالتي، التي تحسنت كثيراً، وأخجلني تعامل المسؤولين في دبي، للطفهم ورعايتهم وزياراتهم المستمرة، ولم تتوقف الزيارات والاتصالات وباقات الورود القادمة من القمة العالمية للحكومات، وصحة دبي وشرطة دبي، ومن السفير النمساوي في الإمارات وغيرهم».

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