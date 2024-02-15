منتدى مستقبل التعليم يناقش تعزيز مهارات الطلبة وتطوير أساليب التدريس

المصدر: دبي - البيان

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استشرفت الدورة الثانية من منتدى مستقبل التعليم التي عقدت ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024، سبل تطوير التعليم العالي، وإعادة تصور أساسيات التعليم في كل المراحل ليتم بناء نظم تعليمية حديثة ومتطورة وفق نماذج مبتكرة تستشرف احتياجات المستقبل وتلبي متطلباته، كما ناقش المنتدى تعزيز مهارات الطلبة وتطوير أساليب التدريس، وكيفية تبسيط مجالات العلوم المختلفة وجعلها أكثر جاذبية للشباب، وتضمين الذكاء الاصطناعي في النظم التعليمية.

وشهد المنتدى، الذي نظمته وزارة التربية والتعليم تحت شعار «مستقبل التعليم - إعادة تصور أساسيات التعليم»، مشاركة واسعة من المسؤولين الحكوميين وقادة القطاع التعليمي والأكاديميين والمتخصصين في الشأن التعليمي. كما شهد المنتدى تنظيم جلسات تخصصية تنوعت بين نقاشات رفيعة المستوى وحلقات نقاشية وورش عمل، بمشاركة أكثر من 50 متحدثاً وحضور أكثر من 300 شخصية معنية بتطوير مستقبل التعليم.

وشمل برنامج المنتدى أيضاً تنظيم طاولة مستديرة ناقشت سبل تطوير التعليم العالي بمشاركة وزراء تعليم وقادة مؤسسات التعليم العالي من المنطقة والعالم.

التعليم الذاتي

والتقى معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، مع صانع المحتوى الشاب أحمد الغندور، مؤسس برنامج «الدحيح» على منصة يوتيوب، في حوار ثنائي ضمن فعاليات المنتدى.

وناقش معالي الدكتور الفلاسي خلال الجلسة مع أحمد الغندور تجربته في تطوير وإطلاق برنامج «الدحيح»، أحد أبرز البرامج المتخصصة في مجال تبسيط العلوم باللغة العربية، وأهمية المسارات التعليمية غير التقليدية في إيصال العلوم والمعارف لجمهور الشباب، وكيف يمكن لتبسيط العلوم واتباع أساليب مبتكرة في شرح المعلومة أن يساهم في تحفيز مختلف فئات الجمهور، للتعلم والتوسع في المجالات العلمية والفكرية التي تثير شغفهم.

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