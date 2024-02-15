هزاع المنصوري: الإمارات أثبتت جدارتها في المهام الفضائية

المصدر: دبي - وام

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أكد رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، أن دولة الإمارات أثبتت جدارتها في المهام الفضائية، المأهولة وغير المأهولة، وستكون جزءاً وشريكاً مهماً في المحطة القمرية.

وقال المنصوري، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات على هامش مشاركته في القمة العالمية للحكومات بدبي، إن المشاركة في القمة تهدف لعرض تجربة الإمارات الفضائية على صناع القرار والمشاركين في المحفل المهم ومدى أهميتها والمردود منها.

وأضاف المنصوري، إن مشاركة تجربتنا الفضائية مع صناع القرار تساعدهم على فهم طبيعة تجربتنا واتخاذ قرارات قد تكون مهمة في مجال الفضاء.

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