«كهرباء دبي» تستعرض فرص التعاون في الطاقة وتقنية الاتصالات والمعلومات   

المصدر: دبي - البيان

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ضمن مشاركته في فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024، التي عُقدت من 12 إلى 14 فبراير تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، التقى معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، عدداً من كبار المسؤولين في شركات ومؤسسات محلية وعالمية.

كما ألقى معاليه كلمة رئيسة بعنوان: «التحولات العالمية في مستقبل قطاع الطاقة»، ناقش فيها ضرورة تحويل التحديات في قطاع الطاقة إلى فرص واعدة؛ لدعم التحول الأخضر والتنمية المستدامة وتحقيق الازدهار المستدام، وسلط فيها الضوء على العوامل التي تؤثر في أسواق الطاقة، والحلول الفاعلة لإزالة الكربون، وأهمية البحوث والتطوير في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة.

تسريع التحول

وخلال فعاليات القمة، اجتمع معالي سعيد الطاير مع عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، لتعزيز التعاون المشترك، وتسريع التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة والحفاظ على الموارد الطبيعية الثمينة.

كما اجتمع معالي الطاير مع عمر عبدالله الفطيم، نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة الفطيم، حيث ناقشا سبل التعاون بين هيئة كهرباء ومياه دبي ومجموعة الفطيم، لا سيما في مجال الطاقة المتجددة والبنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية.

والتقى معاليه يوجين كاسبرسكي، الرئيس التنفيذي لشركة «كاسبرسكي» العالمية المتخصصة في أمن تكنولوجيا المعلومات؛ حيث تم في اللقاء بحث التعاون المشترك بين الطرفين، لبناء بنية رقمية آمنة وموثوقة.

كما ناقش الجانبان أهمية الأمن الإلكتروني لمواجهة التحديات والتهديدات، التي يزداد حجمها مع التطور التقني الهائل والنمو المتسارع في التحول الذكي، واستخدام تقنيات إنترنت الأشياء، بعد أن أصبح الأمن السيبراني من أهم متطلبات المدن الذكية.

بيانات خضراء

ومن بين اللقاءات التي عقدها معالي سعيد الطاير لقاؤه مع جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»؛ حيث ناقش الجانبان التعاون المشترك للاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي في مراكز البيانات الخضراء.

كما اجتمع معاليه مع أبارنا باوا، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «زووم»، حيث تباحث الجانبان حول الابتكار، وأهمية تقنيات العمل عن بُعد في استمرارية الأعمال والتحديات والفرص الكامنة في بيئات العمل.

يشار إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي شاركت في القمة العالمية للحكومات بصفتها «شريك الطاقة المستدامة». وخلال مشاركتها، سلطت الهيئة الضوء على عدد من مشروعاتها في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة، أبرزها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وفق نظام المنتِج المستقل للطاقة، الذي ستبلغ قدرته الإنتاجية 5,000 ميجاوات بحلول العام 2030، وكذلك المحطة الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة في حتا، التي ستصل قدرتها الإنتاجية إلى 250 ميجاوات، وتعد الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي، وغير ذلك من مشروعات رائدة ومبادرات مبتكرة في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة.

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