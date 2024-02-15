شاه روخ خان: أعشق سحر دبي وأحلم بتجسيد شخصية «جيمس بوند»

المصدر: دبي - البيان

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أعرب النجم الهندي شاه روخ خان، عن عشقه لسحر إمارة دبي، كاشفاً أنه لا يزال يحلم بتجسيد شخصية «جيمس بوند»، لإعجابه الكبير بتفاصيلها كافة.

جاء ذلك خلال مشاركة نجم بوليوود في جلسة «قصة نجم.. حوار مع شاه روخ خان»، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024.

وقال النجم الهندي: «إن فقدانه لوالديه في سن مبكرة، ترك أثراً عميقاً في نفسيته»، مشيراً إلى أنه عاش هذه التجربة، ولم يتجاوز عمره حينها الخمسة عشر عاماً، معتبراً أنه مصاب أليم، ترك صدعاً عميقاً في نفسه، لكن هذا الألم ولّد بداخله طاقة من الإصرار والعزيمة. وأنه يعوض مشاعر الطفولة التي افتقدها مع أطفاله الثلاثة.

وذكر أنه يتخطى إخفاقاته الحياتية، بعدم التوقف عندها، فعندما قدم مجموعة من الأفلام التي لم يحالفها الحظ، لم يعتبر ذلك نهاية لمسيرة نجاحه، ولكن توقف لأكثر من أربع سنوات، لم يقرأ خلالها رواية أو فيلماً، وتوجه لطهي البيتزا المنزلية، ليمازحه صغاره بأنه أصبح يجيد صناعة البيتزا أكثر من التمثيل. وأشار إلى أنه بعد هدنة حياتية من التمثيل والإنتاج السينمائي، قضاها في السفر مع أبنائه، ومشاركتهم تفاصيل حياتهم، وإشراكهم معه في صناعة البيتزا، قام العام الماضي بتقديم ثلاثة أعمال سينمائية، حققت نجاحاً جماهيرياً كبيراً.

وعبّر عن عشقه وعلاقته الخاصة بدبي، قائلاً: «أعتبر نفسي «سفيراً لدبي»، فهي بيتي الثاني، حيث أعيش فيها، وأطفالي كبروا وتربوا بين أحضانها، ولذلك أحب كثيراً الإقامة فيها، خاصة عند استقبال العام الجديد».

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