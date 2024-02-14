رئيس شركة «جوبي» الأمريكية: التاكسي الجوي يعزز ريادة دبي ونعمل على التوسع في الإمارات والمنطقة

المصدر: وام

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قال جوبن بيفيرت، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “جوبي” للطيران الأمريكية، إن الشركة ستتولى عملية تصنيع وتشغيل المركبات الخاصة بخدمة التاكسي الجوي في دبي المقرر إطلاقها تجارياً في عام 2026 بما يعزز من ريادة دبي في مجال النقل الحضري.

وأضاف جوبن في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات في دبي، أن الشركة وقعت اتفاقية مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي لإطلاق هذه الخدمة التي من المقرر بدأ تجاربها التشغيلية في العام 2025، مشيراً إلى أن الاتفاقية توفر الاحتياجات اللازمة لإطلاق الخدمة بنجاح، والتي تشمل مساراً محدداً للعمليات، وبنية تحتية في وضع جيد يدعمها شركاء متخصصون، وطائرات تتمتع بالقدرة والمدى المطلوبين لتقديم رحلات هادفة.

وذكر جوبن أن طائرة “جوبي” المعروضة في القمة العالمية للحكومات، مصممة لنقل طيار وأربعة ركاب بسرعة تصل إلى 200 ميل في الساعة، ومن المتوقع أن يستغرق الوصول من مطار دبي الدولي إلى نخلة جميرا، 10 دقائق مقارنة بـ45 دقيقة بالسيارة.

وأوضح أن الشركة ستبدأ بالخدمة في إمارة دبي، فيما سيتم العمل بعد ذلك على توسيع نطاقها في بقية أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، مشيراً إلى أن الشركة جمعت حتى الآن نحو 2.2 مليار دولار لدعم استثماراتها، ولا يزال لديها حوالي مليار دولار في ميزانيتها العمومية.

وأشار المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “جوبي” للطيران الأمريكية، إلى أن مركبات التاكسي الجوي ستكون مستدامة وصديقة للبيئة، وتعمل بالطاقة الكهربائية، ولا تنتج عنها انبعاثات تشغيلية، كما تمتاز بالأمان والراحة والسرعة، وروعي في تصنيعها الاستعانة بأحدث ما توصلت إليه التقنيات الحديثة في هذا المجال على مستوى العالم.

ولفت إلى أن قطاع النقل في إمارة دبي يشهد تطوراً ملحوظاً بفضل الإنجازات الكبيرة التي حققتها هيئة الطرق والمواصلات مع توافر وسائل مواصلات حضارية تشمل السيارات والمترو، فيما نتطلع إلى إضافة البعد الثالث وهو النقل الجوي.

ويمتاز التاكسي الجوي "جوبي S4" الذي يتسع لأربعة ركاب إضافة لقائده، بمواصفات أمان وسلامة عالية، وذلك من خلال تصميمه الذي يحوي 6 مراوح، و4 حزم من البطاريات، تمنحه القدرة على الطيران لمسافة 161 كيلومترا، وبسرعة تصل إلى 321 كيلومترا في الساعة ويتميز بمستوى ضجيج منخفض مقارنة بالطائرات المروحية.

ويمكن للتاكسي الجوي الطيران في المناطق الحضرية بكل كفاءة، كونه يتمتع بخاصية الإقلاع والهبوط العمودي ما يوفر في المساحة الأفقية المطلوبة للمحطات، وسيسهم في توفير خدمة جديدة مميزة لسكان وزوار إمارة دبي، الراغبين في التنقل السهل والسريع والآمن، لعدد من المواقع الحيوية في مدينة دبي.

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