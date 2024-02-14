قمة الحكومات تقود حراكاً عالمياً لمواجهة التحديات التنموية

المصدر: (دبي - البيان، وام)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تواصلت أعمال القمة العالمية للحكومات في دبي أمس، بالعديد من الجلسات التي دعت إلى حشد عالمي للطاقات والإمكانات لمواجهة التحديات التنموية والتخطيط لغد إيجابي جديد. وشارك في الجلسة الرئيسة في اليوم الثاني للقمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ضيف الشرف للقمة.

وقبل الجلسة التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بالرئيس التركي وبحث معه العلاقات الثنائية والعمل المشترك من أجل تحقيق أهداف الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، حيث أكد سموه أن تلك العلاقة شهدت تطوراً كبيراً ونوعياً خلال السنوات الماضية، كما استعرضا مستجدات المنطقة وتطورات الأوضاع في قطاع غزة، مؤكدين أولوية التحرك الدولي لوقف إطلاق النار في القطاع.

كما التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالرئيس أردوغان، وشهد الجلسة الرئيسية التي ألقى فيها الرئيس التركي كلمة أكد خلالها أن العالم عليه أن يتحد في مواجهة التحديات المتزايدة لعلاج الآثار السلبية التي تهدده نتيجة الأزمات والحروب، التي أثرت على استقراره، وبما يسهم في رسم مستقبل أفضل للبشرية.

وشدد الرئيس التركي على ضرورة تحقيق نظام عادل في العالم وأن تتحد الحكومات لمواجهة التحديات، مشيراً إلى أن العالم بمجرد الانتهاء من أزمة ما يقع في أزمات أخرى، وقد تجلى ذلك عندما مر العالم بجائحة كورونا، والتي ما إن انتهت بدأت الحرب الروسية الأوكرانية ثم تلتها الحرب الإسرائيلية على غزة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز