محمد بن زايد: شراكتنا مع الهند تخدم تنمية بلدينا

المصدر: (أبوظبي ـ وام)

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بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في أبوظبي أمس، وناريندرا مودي رئيس وزراء الهند، الشراكة الاستراتيجية الشاملة والشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند ومسارات تطويرها، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها رئيس الوزراء الهندي إلى الدولة ويشارك خلالها في القمة العالمية للحكومات في دبي.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، إن هذه اللقاءات المتواصلة تجسد حرصنا المشترك على دفع الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والهند إلى الأمام لخدمة أهداف التنمية في البلدين وبناء مستقبل أفضل لشعبيهما.

وتبادل سموه ورئيس وزراء الهند، خلال اللقاء، وجهات النظر بشأن قضايا إقليمية ودولية. كما شهدا تبادل مذكرات تفاهم واتفاقيات.

كما بحث سموه مع إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها.

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