محمد بن راشد: تعاون الحكومات خير للشعوب

المصدر: (دبي - البيان)

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عقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، سلسلة لقاءات مع قادة الدول والحكومات المشاركين في القمة العالمية للحكومات تم خلالها بحث تعزيز العلاقات وتنمية التعاون الثنائي، وأكد خلالها سموه الحرص على تطوير تلك العلاقات، كما أكد أهمية تعزيز التعاون بين حكومات العالم بما يعود بالخير على جميع الشعوب.

وتطرقت اللقاءات إلى عدد من المحاور التي تتضمنها القمة وأهمية ما تطرحه من حلول مبتكرة بشأن استشراف مستقبل الحكومات والإسهام في تعزيز كفاءتها ومرونتها وفلسفتها الاستباقية للتعامل مع الاستحقاقات التنموية.

فقد التقى سموه كلاً على حدة، صادر جباروف، رئيس قيرغيزستان، ومحمد مويزو، رئيس المالديف، ومانويل ماريرو كروز، رئيس وزراء كوبا. وشهد سموه توقيع اتفاقية التعاون والتبادل المعرفي بين الإمارات وكوبا.

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