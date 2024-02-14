محمد بن راشد يكرّم الفائزين بجائزة ابتكارات الحكومات الخلاقة

المصدر: (دبي - البيان)

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كرمت الإمارات أمس، الابتكار العالمي ضمن فعاليات اليوم الثاني للقمة العالمية للحكومات احتفاء بالإنجازات الملهمة بما يعكس رؤى الدولة في تصميم وصناعة المستقبل، وإحداث الأثر الإيجابي في حياة المجتمعات.

فقد كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فريق مشروع «روبورويال» لدعم النظام البيئي من تركيا، وفريق مشروع «تحقيق التوازن في الوقت» من إسبانيا، الفائزين بجائزة ابتكارات الحكومات الخلاقة، وضمت 13 ابتكاراً عالمياً.

وفي تكريم آخر كرم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الفائزين بجائزة تكنولوجيا الحكومات. وفي تكريم ثالث كرم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، الفائزين بجائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة.

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