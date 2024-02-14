عمر العلماء: ضرورة استكشاف فرص تكامل المناخ والبيانات والفضاء

المصدر: دبي - البيان

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بحث المشاركون في منتدى الجيوتكنولوجيا والسياسات ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024، المسارات المستقبلية لتعزيز التعاون الدولي في مجالات الفضاء، وما سيمثله هذا القطاع من فرص واعدة لمختلف القطاعات الحيوية.

وافتتح معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد نائب رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات فعاليات المنتدى الذي نظم بالتعاون مع المجلس الأطلسي، بحضور فريدريك كيمب، الرئيس والرئيس التنفيذي للمجلس الأطلسي «أتلانتك كاونسل».

شراكات دولية

وأكد معالي عمر سلطان العلماء في كلمته الافتتاحية أهمية تعزيز الشراكات الدولية في وضع الأهداف المشتركة والارتقاء بمستويات التعاون وتبادل المعرفة واستكشاف فرص تكامل جهود قطاع المناخ والبيانات والفضاء لمواجهة تحديات هذه القطاعات، والعمل على فتح آفاق جديدة لمستقبل أكثر استدامة وتطوراً.

وقال معاليه إن المنتدى الذي يشارك فيه أكثر من 30 خبيراً وقائداً في مجالات المناخ والتكنولوجيا والفضاء، استعرض الحلول الكفيلة بصياغة مشهد جديد يركز على تطوير البنية التحتية لهذه المجالات ويتميز بالمرونة والتطور والإدراك الكامل ومواكبة المستجدات العالمية لتحقيق أهداف المناخ العالمي ومبادئ الاستدامة المدعومة بالحلول التكنولوجية بروح تعاونية مشتركة.

تعاون

وأكد فريدريك كيمب في كلمته خلال المنتدى، أن المجلس الأطلسي حريص على تعزيز الشراكة المستمرة مع القمة العالمية للحكومات، التي تمثل منصة عالمية لجمع صناع القرار والخبراء في حوار شامل حول التعاون في الفضاء المدني والتجاري، مشيراً إلى أن المنتدى سيعمل على تعزيز النقاش البناء بين صناع القرار من جميع أنحاء العالم، بما يسهم في دعم جهود مواجهة التحديات والاستفادة من قطاع الفضاء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة المرتبط منها بالمناخ.

في سياق متصل، قال الدكتور لويد ويتمان، مدير مركز الجيوتكنولوجيا في المجلس الأطلسي، إنه بينما تبدأ الحكومات والدول في تأكيد وجودها وقدراتها في مجال القمر وما حوله، يمثل هذا الحدث نقلة نوعية لمناقشة أهمية الحراك الدولي المسؤول لتعزيز أولويات الفضاء الوطنية واقتصاد الفضاء.

وقالت آرتي هولامايني، مدير مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، إن الفضاء كان العامل الحاسم في تعريف البشرية بوجود أزمة مناخية على الأرض، حيث إن 26 من أصل 55 متغيراً مناخياً أساسياً لا يمكن قياسها إلا من خلال قطاع الفضاء.

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