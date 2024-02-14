الطاقة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي تسيطر على قطاع الأعمال

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد مشاركون في جلسة «استثمارات المستقبل: من سيرسم مسارها؟»، ضمن القمة العالمية للحكومات 2024، سيطرة ثلاثي الطاقة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على قطاع الأعمال في الفترة المقبلة، مشيرين إلى أن الاستثمارات المستقبلية في المجالات كافة سوف تعتمد على هذا الثلاثي بشكل كامل، ما سيؤثر بشكل كبير في الإنتاج وسوق العمل والمهارات المطلوبة للتوظيف.

واتفق المشاركون في الجلسة التي حضرها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، وجمعت كلاً من خلدون خليفة المبارك، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي رئيس مجلس إدارة مجموعة «مبادلة للاستثمار»، وستيفن باليوكا، المؤسس والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة «PagsGroup»، ومالك «Boston Celtics»، وروس بيرو الابن، رئيس مجلس إدارة «Perot Group»، على أن الطاقة ستظل العنصر الأساسي الأكثر تأثيراً في الاستثمارات المستقبلية، إذ ستؤثر في استمرار دول كبرى في المنافسة، وعلى رأسها ألمانيا التي تعاني نقصاً في الطاقة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.

عام فاصل

وتوقع خلدون خليفة المبارك، أن تكون سنة 2024 عاماً فاصلاً للغاية في التحولات التقنية والطاقة، مضيفاً: «حينما ننظر إلى الأوضاع في السنوات المقبلة، سنجد عدة قطاعات مثل الطاقة والبنية التحتية والإمدادات والتكنولوجيا، هي المهيمنة بشكل كبير على مستقبل قطاع الاستثمارات، وهذه القطاعات هي ما تركز عليها مجموعة مبادلة للاستثمار، كما تركز عليها دولة الإمارات في خططها التنموية».

وأضاف إن العديد من الدول تمكنت في سنتي 2022 و2023 من اتخاذ القرارات الصحيحة في التحولات الاقتصادية والاستثمارية، وبالنظر إلى العناوين الرئيسة في القطاعات الأساسية ومنها التكنولوجيا، فإن التركيز يكون على النمو بحد ذاته.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تمثل سوقاً جاذباً للاستثمار، بما تمتلكه من تفوق كبير في التكنولوجيا، وما تمتلكه من مصادر للطاقة، إضافة إلى تعدد مراكز الابتكار فيها، وتدفق رأس المال في السوق الأمريكي.

وتابع: «وعلى الرغم من هذا التفوق الكبير للسوق الأمريكي، فإن هناك العديد من النجاحات لأسواق أخرى على مستوى العالم، ومنها السوق الهندي الذي يحتضن أكثر من 1.4 مليار نسمة، وحقق نسب نمو ما بين 7 و8%».

تطورات كبيرة

وقال ستيفن باليوكا، المؤسس والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة «PagsGroup»، ومالك «Boston Celtics»، إن عام 2024 سيؤثر في حياة الشعوب فترات طويلة، وذلك بما يحمله من تطورات كبيرة، وبما يشهده من تنامٍ في الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا التي دخلت جميع المجالات، إضافة إلى ذلك يمكن الحديث عن التعلم الآلي، والتحول في مجال الطاقة، وهما من الأمور التي سنركز عليها في السنوات العشر المقبلة.

وقال روس بيرو الابن، رئيس مجلس إدارة «Perot Group»، إن سلاسل الإمدادات في العالم عانت في فترة جائحة كورونا، ولكنها تتلمس الانتعاش في الفترة الحالية، وخصوصاً في الصين، مضيفاً: «على الرغم من الانتعاش الذي تشهده سلاسل الإمدادات في مناطق من العالم كالصين والهند، فإنها تأثرت بشكل كبير بسبب الحرب في غزة وما يقوم به الحوثيون في البحر الأحمر».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز