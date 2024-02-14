رئيس زيمبابوي: ليس لدينا خيار سوى تبني التكنولوجيا في الحكومات

المصدر: دبي - وام

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أكد إيمرسون منانجاجوا رئيس جمهورية زيمبابوي أهمية التكنولوجيا في تطوير أداء الحكومات، وقال: ليس لدينا خيار سوى تبني التكنولوجيا في الحكومات، معتبراً أن هذا هو الطريق إلى الأمام بالنسبة لكل بلد في العالم. وقال منانجاجوا على هامش القمة العالمية للحكومات: في زيمبابوي لا يمكن أن نستثني التقنيات، علينا أن نتبنى التكنولوجيا والطرق الحديثة للاتصالات، للقيام بمختلف المهام، فالتكنولوجيا تتقدم بشكل متسارع ولا يمكننا البقاء في الخلف، لذا علينا أن نواكبها.

وأكد أن القمة العالمية للحكومات فرصة لتواجد حكومات مختلفة من العالم يلتقون في دبي «إننا نجتمع ونحاول قياس هياكل الحكومات في بلداننا، من أجل تعزيز هذا المستوى من الحكومة بشكل حديث ومتقدم». من جهة أخرى أشاد منانجاجوا بمستوى العلاقات بين زيمبابوي والإمارات التي وصفها بالممتازة.

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