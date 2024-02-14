رئيس وزراء ألبانيا وتوني بلير يناقشان دور التكنولوجيا في تشكيل مستقبل الأمم

المصدر: دبي - البيان

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قال إيدي راما، رئيس وزراء جمهورية ألبانيا، إن بلاده تمكنت من قطع خطوات متسارعة خلال العقد الماضي بالاستناد إلى التكنولوجيا وتأسيس وتطوير بنية تحتية تكنولوجية خصوصاً في مجال الأمن السيبراني، مشيداً بمستوى الإمارات في هذا المجال والتي تعد واحدة من بين أكثر خمس بلدان أماناً على مستوى العالم، ما جعلها نموذجاً يحتذى به في الابتكار التكنولوجي والأمن السيبراني في مسيرة البلاد التنموية.

جاء ذلك خلال خلال جلسة حوارية في «القمة» بعنوان: «هل تستطيع التكنولوجيا تشكيل مستقبل للأمم؟» جمعته وتوني بلير، رئيس الوزراء الأسبق في المملكة المتحدة، الذي أشاد بالتطورات الرقمية، التي أحرزتها ألبانيا بالسنوات الأخيرة، ورأى أنها تقربها تدريجياً من السير على خطى دول الاتحاد الأوروبي.

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