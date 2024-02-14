الرئيس الكيني: دبي المكان الأمثل لاستشراف تحديات الحكومات لامتلاكها شجاعة القرار

المصدر: دبي-البيان

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أكد الدكتور وليام روتو، رئيس جمهورية كينيا، أن إمارة دبي هي المكان الأمثل لطرح ومناقشة واستشراف التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه حكومات العالم، نتيجة امتلاكها شجاعة في اتخاذ القرار وتمتعها ببنية تحتية متطورة، وما تقدمه من أفكار مبادرة، ولاعتمادها على أحدث التكنولوجيات المتطورة.

وثمن الرئيس الكيني خلال كلمة رئيسية في اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات 2024، إتاحة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، الفرصة لدول العالم لكي تشارك في نقاشات جادة حول مستقبل حكومات العالم، من خلال القمة العالمية للحكومات في دوراتها المتتالية.

واستهل الدكتور وليام روتو، حديثه قائلاً: «لابد أن نطرح على أنفسنا سؤالاً مهماً، وهو: لماذا لا نفكر في المستقبل؟!»، مؤكداً قدرة حكومات العالم على صنع مستقبل أفضل لشعوبها.

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