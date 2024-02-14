رئيس أفريقيا الوسطى: الإمارات شريكنا في تعزيز الحكم الرشيد

المصدر: دبي - البيان

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قال فوستين أرشانج تواديرا، رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، إن دولة الإمارات شريك استراتيجي لبلاده في تعزيز الحكم الرشيد، الذي يعد مفتاح النجاح لجميع الدول.

ودعا في كلمته ضمن أعمال اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات 2024، إلى نظام عالمي يتسم بالنمو، والتوازن، والتعاون بين الأمم، واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. وشدد على أن التزام بلاده يمتد خارج حدودها، حيث يمكن لكل دولة، بغض النظر عن قوتها الاقتصادية، أن تزدهر دون إكراه أو فرض إجراءات أحادية عليها.

وأشار إلى أن بلاده تعمل على إعادة بناء وتعزيز النظام التعليمي، وتوفير المياه الصالحة للشرب، والطاقة، وإعادة تقييم التدريب الفني والمهني لضمان وجود قوة عاملة مؤهلة للأسواق التي تتغير بمرور الوقت، وبالتالي حل مشكلة بطالة الشباب وتمكين المرأة، ومن ثم تنفيذ سياسة اللامركزية، بما يضمن تطوير المناطق بشكل متجانس وتوزيع أفضل للثروة.

وأضاف: «كل هذه الجهود مقترنة بنهجنا المبني على الحوار الدائم، والشمولية، والحكم الرشيد، ومواصلة تقوية المنطقة الأفريقية في مسيرتها نحو السلام والأمان».

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