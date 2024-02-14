اتفاقية لتعزيز ثقافة المشاركة المجتمعية والحد من هدر الطعام

المصدر: دبي - البيان

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أبرم بنك الإمارات للطعام، اتفاقية تعاون مع «فرجان دبي»، من أجل التوعية بأهمية الحد من هدر الطعام، وتعزيز ثقافة المشاركة المجتمعية.

وقّعت الاتفاقية في مقر انعقاد القمة، كل من: منال بن يعروف، رئيس الفريق التنفيذي في «البنك»، وعلياء الشملان مؤسس ومدير عام «فرجان دبي».

وتسهم الاتفاقية في تنسيق الجهود المشتركة لتحقيق غاياتهما في وقف هدر الطعام ومساعدة المحتاجين.

وقالت منال بن يعروف: «نرحب بالتعاون مع (فرجان دبي)، التي ستوفر الدعم الإعلامي لفعاليات البنك خلال شهر رمضان المبارك، والمشاركة مع البنك في إيصال رسالته وتعزيز مفاهيم المسؤولية المجتمعية والتطوع، ورفع مستوى التوعية لمختلف فئات المجتمع». من جهتها، قالت علياء الشملان: «سعداء بالتعاون الجديد مع بنك الإمارات للطعام، الذي سيعزز جهودنا المشتركة في مجال المسؤولية المجتمعية، وزيادة توعية أفراد المجتمع بأهمية الحفاظ على الطعام والحدّ من هدره، عبر جمعه وتجهيزها وفق أفضل المعايير وتوزيعه على المستحقين حول العالم».

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