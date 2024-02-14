محمد بن راشد ورئيس المالديف يبحثان آفاق التعاون الحكومي والاقتصادي بين البلدين

المصدر: دبي - البيان

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التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، محمد مويزو، رئيس جمهورية المالديف الصديقة، وذلك ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2024.

وبحث سموه خلال اللقاء مع رئيس جمهورية المالديف العلاقات الثنائية وروابط الصداقة والتعاون الحكومي والاقتصادي بين البلدين، وكذلك مشاركة جمهورية المالديف في القمة العالمية للحكومات 2024، وما تمثله من فرص لمزيد من التقارب بين الإمارات والمالديف على مختلف الصعد، لا سيما في المجالين الاقتصادي والسياسي.

وتطرّق اللقاء إلى أبرز المحاور التي تضمنتها أجندة القمة العالمية للحكومات 2024 وما يمثله الحدث من أهمية دولية باعتباره منصة جامعة ومحفزة لتعزيز جهود الحكومات حول العالم في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجهها البشرية، سواء الحالية أو المحتملة مستقبلاً، من أجل تمكين كافة الشعوب من تحقيق ما تصبو إليه من مقومات الرفعة والتقدم والازدهار. حضر اللقاء معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات.

يذكر أن القمة العالمية للحكومات 2024 تشهد في نسختها الحالية حضور أكثر من 4000 متخصص من 140 حكومة و85 منظمة دولية و700 شركة عالمية، لبحث التوجهات المستقبلية العالمية الكبرى، خلال أكثر من 110 جلسات رئيسية حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها 200 شخصية عالمية، إضافة إلى عقد أكثر من 23 اجتماعاً وزارياً وجلسة تنفيذية بحضور أكثر من 300 وزير.

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