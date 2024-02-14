الإمارات مركز اقتصادي استراتيجي رئيسي في الشرق الأوسط

المصدر: دبي- وام

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قال ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OCDE»، إن دولة الإمارات تواصل أداءها بشكل استثنائي في قيادة الاقتصاد والحوكمة والابتكار مما يجعلها مركزاً اقتصادياً استراتيجياً ورئيسياً في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط.

وأكد أهمية القمة التي تعقد في إمارة دبي، في تشكيل فرص نوعية لدفع التفكير الابتكاري والإبداعي والتركيز على أفضل الممارسات التي بدورها توفر فرصاً وحلولاً لمواجهة تحديات العصر الحالي.

وأعرب عن تطلعه لمواصلة تعزيز العلاقات الوثيقة بين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ودولة الإمارات والارتقاء بها.

وقال: «نحن سعداء بالعمل مع دولة الإمارات في مجالات السياسة والاقتصاد بما في ذلك سياسة المنافسة وحوكمة الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، وتوحيد الضرائب، ونعمل بشكل أكبر أيضاً في مجال السياسة الاجتماعية والتعليم وتنمية المهارات».

وأشار إلى الدور الريادي الذي تلعبه القمة العالمية للحكومات لإيجاد أفضل الحلول الممكنة للمضي قدماً ودعم التنمية الاقتصادية، موضحاً الحاجة إلى سياسة اقتصادية واجتماعية استثنائية لدعم النمو الاقتصادي إضافة إلى حاجة الحكومات في جميع أنحاء العالم للاجتماع معاً في مؤتمرات كالقمة العالمية للحكومات لاستشراف مستقبل مختلف المجالات.

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