مؤسسة التمويل الدولية: موانئ دبي نموذج عالمي في الخدمات اللوجستية

المصدر: دبي - البيان

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أشاد مختار ديوب المدير العام لمؤسسة التمويل الدولية بمجموعة موانئ دبي العالمية، معتبراً إياهاً مثالاً يحتذى كنموذج ناجح عالمياً في مجال الخدمات اللوجستية وحلول سلاسل التوريد الذكية.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان «التمويل من أجل التنمية ودور القطاع الخاص»، أدارتها الإعلامية إيليني جيوكوس في شبكة CNN، ضمن فعاليات اليوم الثاني من «القمة».

وتطرق ديوب إلى أهمية العملات المحلية في مجالي التمويل والاستثمار، لافتاً إلى أن العديد من البلدان غالباً لا تقدر قيمتها بشكل صحيح، في وقت أكد فيه ضرورة معالجة ذلك لسد الفجوات التمويلية وزيادة حجم الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية في تلك الدول.

وقال مدير مؤسسة التمويل الدولية: «في أفريقيا وفي مناطق أخرى من العالم عندما نفكر في الكهرباء نراها من الأصول المهمة للغاية، وخاصة حينما تربط بين عدة دول، لذا نعمل على تحويلها إلى القطاع الخاص لتعزيز إنتاجيتها وكفاءتها، وبالتالي زيادة موارد الحكومات». وأشار إلى أن قطاعات «الزراعة، والكهرباء، والخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي» من أكثر المجالات الجاذبة للتمويل والاستثمارات ويجب ضخ المزيد فيها، مؤكداً ضرورة الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي بصورة أكبر، ومساعدة الشركات الناشئة على إيجاد حلول لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

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