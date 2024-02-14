وزير البيئة اللبناني: القمة تناقش قضايا الساعة الاقتصادية والجيوسياسية

المصدر: دبي - وام

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أكد الدكتور ناصر ياسين وزير البيئة اللبناني، مواصلة برنامج «مرفق الاستثمار الأخضر» في لبنان الذي تم إطلاقه خلال القمة العالمية للحكومات العام الماضي في دبي، مشيراً إلى استمرار الجهود في مجال مكافحة التغير المناخي من خلال العمل على جذب الاستثمارات الخضراء.

وأوضح، خلال مشاركته بفعاليات اليوم الثاني للقمة العالمية للحكومات المقامة في دبي، أن القمة سلطت الضوء على العديد من القضايا، أبرزها كيفية تطوير الأداء الحكومي في البلدان العربية وتوظيف الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن مناقشة قضايا الساعة في المجالات الاقتصادية والجيوسياسية والتغير المناخي.

وأردف أن القمة العالمية للحكومات تأتي في توقيت مهم بعد انتهاء فعاليات قمة المناخ «كوب 28»، التي استضافتها إمارة دبي من أجل تهيئة الحكومات للعمل على الاستثمار في الاقتصاد الأخضر.

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