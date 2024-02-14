محمد بن راشد: التعاون بين الحكومات يعود بالخير على الشعوب

المصدر: دبي - البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أهمية تعزيز التعاون بين حكومات العالم، بما يعود بالخير على جميع الشعوب.

جاء ذلك خلال لقاء سموه، أمس، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، مانويل ماريرو كروز رئيس وزراء جمهورية كوبا الصديقة، وذلك ضمن أعمال اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات 2024، التي انطلقت في دبي أول من أمس تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، وتستمر حتى اليوم.

مباحثات

وبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مع رئيس الوزراء الكوبي، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة.

كما شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم توقيع اتفاقية التعاون والتبادل المعرفي بين حكومة الإمارات وحكومة جمهورية كوبا الصديقة.

من جانبه أشاد مانويل ماريرو كروز بالتجربة الناجحة لدولة الإمارات في العمل الحكومي، وسعيها الدائم إلى تبادل الخبرات مع حكومات العالم.

كما أشاد بمستوى العلاقات بين بلاده ودولة الإمارات، مشيراً إلى الدور الحيوي الذي تلعبه القمة العالمية للحكومات في تطوير التعاون الدولي وتمكين المسؤولين الحكوميين حول العالم من مواجهة التحديات المستقبلية.

حضور

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، ومعالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات.

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