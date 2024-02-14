تيدروس غيبريسوس: الإمارات حققت تقدماً كبيراً في القطاع الصحي

المصدر: دبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال الدكتور تيدروس غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن دولة الإمارات حققت تقدماً كبيراً في القطاع الصحي على مدى السنوات الماضية، مؤكداً أن الإمارات سجلت تحسناً في العديد من المؤشرات الصحية، ومنها تحسن متوسط العمر المتوقع.

وأكد، على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات 2024 التي تعقد في دبي، أن القمة تعد منصة بالغة الأهمية لاستشراف مستقبل الصحة العالمي وللحديث عن التحديات التي يواجهها العالم أو قد يواجهها ومناقشة القضايا الملحة.

وأشار إلى أهمية النقاش في الأوبئة وتعلم الدروس المستفادة من جائحة (كوفيد 19) للاستعداد لمواجهة أي أزمات طارئة، وقال في هذا الإطار: «ما تعلمناه من (كوفيد 19) الحاجة إلى وضع اتفاق في شأن الجائحة يمكن أن يساعدنا على إعداد العالم بشكل أفضل».

وأعاد غيبريسوس التذكير بأنه تنبأ في سنة 2018، بأن العالم سيتعرض لوباء، لم يكن جاهزاً لمواجهته في ذلك الوقت، لافتاً إلى ظهور وباء (كوفيد 19) بعد ذلك بأقل من عامين.

وأفاد بأن العالم لن يتأثر بما حدث في فترة فيروس كورونا في المستقبل، مشيراً إلى أن أهمية القمة العالمية للحكومات تكمن في مناقشة هذه القضايا والاستعداد لمواجهتها وتجاوزها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز