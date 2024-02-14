حمدان بن محمد: بقيادة محمد بن زايد وتوجيهات محمد بن راشد.. الإمارات تتبنّى النهوض بالإنسان وضمان مستقبل أفضل للأجيال

المصدر: دبي - البيان

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بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كرّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الفائزين بجائزة تكنولوجيا الحكومات في دورتها التاسعة، ضمن فعاليات اليوم الثاني للقمة العالمية للحكومات 2024، المنعقدة في دبي خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير الجاري، بمشاركة رؤساء دول وحكومات ومنظمات دولية وشركات عالمية كبرى ورواد أعمال، ونخبة الخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن الاحتفاء بأفضل النماذج والحلول المبتكرة عالمياً في تطوير الخدمات الحكومية، ومشاركة تجارب الحكومات المتميزة، وتبادل المعرفة والخبرات والقصص الناجحة لتعميمها والاستفادة منها، يعكس رؤى دولة الإمارات العربية المتحدة في تنظيم القمة العالمية للحكومات، لتكون منصة لصناعة المستقبل، والشراكات الدولية الهادفة لخير الناس وإحداث أثر إيجابي في حياة المجتمعات.

وقال سموه: «دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تتبنى رسالة واضحة، محورها النهوض بالإنسان وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وتركز على تعزيز الابتكار في مواجهة التحديات والمتغيرات المتسارعة التي تحملها الموجة الجديدة من التكنولوجيا.. جائزة تكنولوجيا الحكومات تعكس نهجنا وتوجهاتنا بتحفيز الطاقات ودعم الجهود لتأسيس جيل مستقبلي من الخدمات الحكومية التي تسهل حياة الناس».

وقال سموه في تدوينة عبر منصة «x»: «ضمن القمة العالمية للحكومات منصة صناعة المستقبل والتجمع الحكومي الأكبر، كرمنا الفائزين «بجائزة تكنولوجيا الحكومات»... تعكس الجائزة نهج الإمارات وتوجهاتها بتحفيز الطاقات ودعم الجهود لتأسيس جيل مستقبلي من الخدمات الحكومية التي تسهل حياة الناس وتحتفي بأفضل الحلول المبتكرة عالمياً في التطوير الحكومي».

حضر التكريم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، ومسرور بارزاني، رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ومعالي محمد بن عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس القمة العالمية للحكومات، وعدد من كبار الشخصيات والمسؤولين وضيوف الدولة المشاركين في أعمال القمة العالمية للحكومات.

4 فائزين

وشملت قائمة الفائزين بجائزة تكنولوجيا الحكومات، «iRASTE» من وزارة النقل البري والطرق السريعة في الهند، وفاز في فئة الخدمات الحكومية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وفي فئة التحول الرقمي الشامل، فازت «بطاقة العائلة الرقمية» من وزارة التنمية الرقمية والابتكار وصناعة الطيران في كازاخستان، وفي فئة الخدمات التعليمية، فاز مشروع مخرجات التعليم من وزارة التعليم في جمهورية غانا، وفي فئة خدمات الرعاية الصحية، فاز مشروع منصة الخدمات الصحية من وزارة الصحة الإندونيسية.

ويهدف مشروع «iRASTE»، من وزارة النقل البري والطرق السريعة في الهند، والفائز في فئة الخدمات الحكومية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى إعادة تصور السلامة على الطرق باستخدام قدرات الذكاء الاصطناعي في التنبؤ، والتي يمكن أن تسهم في منع وقوع الحوادث حتى قبل وقوعها، ويتوقع أن يؤدي المشروع إلى انخفاض بنسبة 50 % في حوادث الطرق في مدينة ناجبور وتقليل النقاط السوداء على شبكة الطرق بالمدينة.

ويطبق المشروع الحلول الذكية للسلامة على الطرق من خلال التكنولوجيا والهندسة، من خلال منهج الأنظمة الآمنة على سلامة المركبات وتحليل التنقل وسلامة البنية التحتية. وتمتلك الهند واحدة من أكبر شبكات الطرق في العالم، وتهدف حكومة الهند إلى خفض عدد الوفيات الناجمة عن حوادث المرور على الطرق الهندية بنسبة 50 % بحلول عام 2030، ومع تعزيز السلامة على الطرق، ستلعب التكنولوجيا دوراً تحوّلياً في تمكين الطرق والسائقين الأكثر ذكاء وأماناً.

بطاقة العائلة الرقمية

أما مشروع «بطاقة العائلة الرقمية» من وزارة التنمية الرقمية والابتكار وصناعة الطيران في كازاخستان، الفائز في فئة التحول الرقمي الشامل، فأسهم في إحداث ثورة في منظومة الرعاية الاجتماعية في كازاخستان، إذ يستخدم مركز تمويل التنمية، الذي تم إطلاقه عام 2022، التكنولوجيا الرقمية المتقدمة لتقييم جودة حياة الأسر، واستخلاص البيانات من 87 قاعدة بيانات حكومية لتحديد الفئات السكانية الأقل حظاً وتقديم الدعم المستهدف.

ومن خلال تدابير استباقية، تضمن مؤسسة تمويل التنمية وصول المساعدة في الوقت المناسب إلى المحتاجين، ما يسهم في الحد من الفقر، وتحسين الوصول إلى الموارد، والحد من عدم المساواة.

ومع تقديم أكثر من 6.3 ملايين أسرة خدمات رقمية واستباقية لنحو 12 مليون شخص، تؤكد مؤسسة تمويل التنمية التزام كازاخستان بالتنمية الشاملة والرفاهية المجتمعية.

ومنذ سبتمبر 2022، تم تقديم المساعدة الاجتماعية المستهدفة لأكثر من 10 آلاف أسرة. كما تم تقديم وجبات ساخنة لأكثر من 12 ألف تلميذ، وإعفاء 300 ألف طالب من الذهاب إلى مكتب التسجيل والتجنيد العسكري.

مخرجات التعليم في غانا

أما مشروع مخرجات التعليم من وزارة التعليم في جمهورية غانا، الفائز في فئة الخدمات التعليمية، فهو مشروع هادف إلى تحسين جودة التعليم في المدارس الأساسية ذات الأداء المنخفض، وتعزيز المساواة والمساءلة في قطاع التعليم. وسيستهدف المشروع ما يقرب من 70 ألف طفل خارج المدرسة في المناطق التي تعاني من أعلى معدلات التغيب والتسرب، وفي المناطق المحرومة تاريخياً من بنية تحتية تعليمية قوية، وفي منطقتي أكرا الكبرى وكوماسي متروبوليتان. كما يوفر المشروع الفرص للطلاب المسجلين بالفعل في 600 مدرسة مستفيدة من برنامج «غالوب»، للاستفادة من الحلول والإمكانات المعززة التي يدعمها مقدمو الخدمات.

منصة الخدمات الصحية الإندونيسية

ويمثل مشروع منصة الخدمات الصحية الإندونيسية «SatuSehat» من وزارة الصحة الإندونيسية، الفائز في فئة خدمات الرعاية الصحية، حلاً مبتكراً في تقديم خدمات الرعاية الصحية في إندونيسيا، ومواجهة تحدي تجزئة البيانات الصحية في مختلف التطبيقات، وعدم توحيد البيانات الوصفية في أنظمة المعلومات الخاصة بالمرافق الصحية.

وقامت وزارة الصحة الإندونيسية بتطوير المشروع ليمثل منصة لتبادل المعلومات الصحية للسجل الطبي الإلكتروني للمريض من خلال دمج البيانات الصحية الفردية لأكثر من 60 ألفاً من مرافق الرعاية الصحية. ويعمل المشروع على تسهيل دمج بيانات أنظمة معلومات المرافق الصحية مع بعضها البعض، بحيث يمكن الوصول إلى البيانات من خلال تطبيق الهاتف المحمول، مع أكثر من 110 ملايين مستخدم مسجل، ويركز على جهود الترويج والوقاية الأولية، بدءاً من الحمل وحتى سن الشيخوخة.

ويمثل المشروع فرصة واستثماراً طويل الأجل في استخدام التكنولوجيا لتوفير رعاية متكاملة تتمحور حول المريض وتخدم مواطني إندونيسيا، لتحسين الكفاءة وجودة خدمات الرعاية الصحية. وقد تم دمج أكثر من 20,000 مرفق صحي مع المنصة، ومن المقرر دمج جميع المرافق الصحية (60,000 مرفق) في جميع أنحاء إندونيسيا خلال عام 2024.

تطوير حلول مبتكرة

ويشرف على جائزة «تكنولوجيا الحكومات» برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة، في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، بدولة الإمارات العربية المتحدة، وقد تم تصميم الجائزة بهدف تشجيع الطلاب الرواد والباحثين والهيئات والمؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص والشركات الناشئة على تطوير حلول مبتكرة واستكشاف فرص جديدة لمستقبل أفضل.

واستهدفت جائزة تكنولوجيا الحكومات في نسختها التاسعة، الجهات الحكومية المركزية أو المحلية، في جميع أنحاء العالم، التي صممت حلولاً إبداعية ومبتكرة لمعالجة التحديات، والتي تشكل تجارب خدمات حكومية استثنائية. وتهدف الجائزة إلى التعريف بالحلول التي تتبنى مناهج جديدة وتستفيد بكفاءة من التكنولوجيا لحل المشكلات التي تؤثر على شريحة كبيرة من المجتمع، وتوفر فوائد ملموسة مع القدرة على التوسع جغرافيا عبر الحدود. وتحتفي جائزة تكنولوجيا الحكومات 2024 بالابتكار في تطوير تجارب خدمات حكومية تتمحور حول الإنسان من خلال 4 فئات رئيسية تشمل؛ الخدمات التعليمية، وخدمات الرعاية الصحية، والخدمات الحكومية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي الشامل.

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