حمدان بن محمد يرحب بجمهورية الهند ضيف شرف القمة العالمية للحكومات

المصدر: البيان

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رحب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بجمهورية الهند ضيف شرف القمة العالمية للحكومات، وبضيف الإمارات رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي، مؤكداً سموه على أن علاقة الصداقة التاريخيّة مع الهند نموذجاً يحتذى في التعاون الدولي.

وقال سموه على حسابه في منصة إكس "نرحب بجمهورية الهند الصديقة ضيف شرف القمة العالمية للحكومات، وأهلاً بضيف البلاد رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي ... تجمعنا علاقة صداقة تاريخيّة مع الهند، وتمثل هذه العلاقة نموذجاً يحتذى في التعاون الدولي … القمة العالمية للحكومات تمثل اليوم منصة لاستعراض التجارب الحكومية والمبادرات التنموية واستشراف مستقبل الحكومات وسعداء بأن تكون الهند حاضرة في هذا الملتقى الدولي الكبير لاستعراض مبادراتها ومشاريعها في مختلف القطاعات".

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