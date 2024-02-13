بحضور محمد بن راشد.. أردوغان يلقي كلمة رئيسية في «قمة الحكومات» ويشيد بالتطور التكنولوجي في الإمارات

المصدر: البيان

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بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ألقى فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كلمة رئيسية خلال القمة العالمية للحكومات، أشاد فيها بالتطورات التكنولوجية الكبيرة الحاصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة خاصة، ودول الخليج العربي مشيراً إلى تطلع تركيا لزيادة وتعزيز الشراكة في هذا المجالات.

وأشاد فخامة الرئيس التركي خلال كلمته في القمة العالمية للحكومات 2024 المنعقدة في دبي حالياً، باستضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف «كوب 28»، مؤكداً أن تركيا دعمت استضافتها لهذا المؤتمر الهام، إيماناً منها بأهمية الاستدامة، مشيراً إلى تطلع تركيا لاستضافة «كوب 31»، قائلاً: "نتطلع إلى دعم الأشقاء لاستضافة مؤتمر المناخ «كوب 31»".

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