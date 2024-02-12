محمد بن راشد يؤكد أهمية تنسيق الرؤى وتبادل الخبرات لتحقيق التنمية المستدامة

المصدر: دبي - البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أهمية تنسيق الرؤى العربية، الحكومية تحديداً، وتبادل الخبرات بين مختلف دول المنطقة، ولا سيما العربية منها؛ في تحقيق التنمية المستدامة، التي تُعدّ هدفاً تسعى إليه دول العالم كافة.

جاء ذلك خلال لقاء سموه، أمس، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وكريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، عدداً من وزراء المالية العرب، المشاركين في منتدى المالية العامة للدول العربية الذي انعقدت أعماله أمس.

وفي بداية اللقاء رحّب سموه بالمشاركة العربية في أعمال القمة، وبحضور عدد من أصحاب القرار الاقتصادي والمالي في عدد من الدول العربية.

وأعرب الوزراء، خلال اللقاء، عن تطلعاتهم لتعزيز تعاون دولهم مع دولة الإمارات، والاستفادة من التجارب الاقتصادية الرائدة لها، مشيرين إلى أنهم يتطلعون عبر مشاركتهم في القمة العالمية للحكومات، إلى التعرف إلى أحدث التوجهات العالمية والتجارب الناجحة التي استطاعت التغلب على التحديات الاقتصادية.

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