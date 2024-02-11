هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية شريك رائد للقمة العالمية للحكومات

المصدر: دبي - البيان

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تشارك هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في القمة العالمية للحكومات 2024 التي تنعقد في الفترة من 12 حتى 14 فبراير الجاري تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، بصفتها الشريك الرائد للقمة، حيث يتضمن جدول مشاركتها عدداً من الفعاليات الرئيسية التي تناقش مستقبل الحكومات ودور التطورات التكنولوجية في رسم معالم مجتمعات المستقبل الذكية في ضوء التحولات الرقمية المتسارعة.

وأكد معالي طلال بالهول الفلاسي، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، على أهمية هذه الشراكة، لافتاً إلى أن القمة العالمية للحكومات رسخت مكانتها كمنصة مرموقة لاستشراف وصنع المستقبل، وملتقى لصنّاع القرار وأصحاب التجارب الغنية في مجالات حيوية كالرقمنة والحوكمة والتنمية المستدامة واستشراف المتغيرات في ضوء الثورة الصناعية الرابعة وأثرها على الحكومات والمجتمعات، وهي تجسيد لتوجيهات قيادتنا الرشيدة بالمشاركة الفاعلة في الفعاليات العالمية الرامية إلى دعم الأهداف العليا للإنسانية وبناء مستقبل أفضل، واليوم يتجلى هذا التوجه من خلال رؤية «نحن الإمارات 2031» التي تنص على أن دولة الإمارات هي الداعم الأبرز للتعاون الدولي.

شراكة

من جانبه قال المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: «تأتي شراكتنا مع القمة العالمية للحكومات تأكيداً لحرصنا على المشاركة والتفاعل مع الخبراء وصناع القرار في المجالات كافة، وفي المقدمة منها تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات التي أصبحت اليوم العمود الفقري للتطور في كافة القطاعات، وانطلاقاً من رحلة التحول الرقمي الناجحة التي امتازت بها دولة الإمارات مدعومة بتوجيهات القيادة الرشيدة، سوف نعمل من خلال مشاركتنا في القمة على أن نقدم للعالم خلاصة الدروس والعبر المستفادة من تجربتنا في التعامل مع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لتحقيق الريادة في التحول الرقمي، وسنحرص في المقابل على الاستفادة مما لدى الآخرين من تجارب وقصص نجاح ورؤى للمستقبل».

وأضاف المسمار: «لقد كرّست القمة الحكومية حضورها ومكانتها كملتقى سنوي مرموق، ووجهة مهمة للمهتمين باستشراف التحولات القادمة من كافة أنحاء العالم، وتأتي دورة 2024 بشعارها المتميز (استشراف حكومات المستقبل) لتلامس موضوعاً يشغل بال القادة وصناع القرار في ظل التحولات المتسارعة وما توفره من آفاق، وما تفرضه من تحديات؛ وهذا الموضوع هو طبيعة الحكومات في السنوات القادمة، وعلاقة الحكومة بالقطاعات المختلفة ضمن المنظومة المتكاملة التي تعمل على أساس محورية المتعاملين وتحقيق سعادة المجتمع».

أنشطة وفعاليات

وتشارك هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في عدد من الأنشطة والفعاليات ضمن القمة العالمية للحكومات من بينها ملتقى تنظمه الهيئة بالشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يتمحور حول الاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي لتعزيز استجابة الحكومات في المنطقة العربية، ويتطرق الملتقى إلى مخرجات مجموعة العمل الثانية للمنظمة حول الحكومة المفتوحة والمبتكرة، ويسلّط الضوء على إقامة بيئة ممكّنة للاستخدام الموثوق للذكاء الاصطناعي بحيث يكون محوره مصلحة الإنسان ورفاهيته.

منصة جامعة

وتشكل القمة العالمية للحكومات منصة جامعة تستضيف في نسختها الحالية أكثر من 25 رئيس دولة وحكومة، وأكثر من 85 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، و120 وفداً حكومياً، ونخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، لبحث التوجهات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 110 جلسات رئيسة حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها 200 شخصية عالمية، إضافة إلى عقد أكثر من 23 اجتماعاً وزارياً وجلسة تنفيذية بحضور أكثر من 300 وزير.

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