متحف المستقبل يستضيف حفل تكريم الفائزين ضمن قائمة «تايم»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استضاف متحف المستقبل في دبي حفل TIME100 AI Impact Awards، لتكريم الفائزين في قائمة مجلة «تايم» الأمريكية لأكثر الشخصيات المؤثرة في العالم في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك برعاية القمة العالمية للحكومات التي تعقد في دبي خلال الفترة من 12 - 14 فبراير الجاري «تحت عنوان «استشراف حكومات المستقبل».

وجرى خلال الحفل وللمرة الأولى في تاريخ القائمة، تكريم نخبة من الشخصيات الأكثر تأثيراً في مجال الذكاء الاصطناعي حول العالم.

وتنسجم رعاية القمة العالمية للحكومات، حفل تكريم الفائزين ضمن قائمة مجلة «تايم» لأكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم، مع رسالة القمة وأهدافها في تسليط الضوء على المواهب والاحتفاء بأصحاب المبادرات الملهمة والمؤثرة في حياة المجتمعات الإنسانية ومستقبلها.

التنمية المستدامة

وقال محمد الشرهان، مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، إن القمة العالمية للحكومات أولت منذ انطلاقها في العام 2013، أهمية كبرى للارتقاء بالقطاعات المستقبلية وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، حيث خصصت له العديد من الجلسات والمنتديات التي تحدثت فيها نخبة من أبرز الأسماء المؤثرة في هذا القطاع، واستشرفت فرصه المستقبلية وسلطت الضوء على دوره المركزي في خدمة التنمية المستدامة وتطوير العمل الحكومي.

وأكد محمد الشرهان أن رعاية القمة العالمية للحكومات حفل TIME100 AI Impact Awards، لأكثر الشخصيات المؤثرة في العالم في مجال الذكاء الاصطناعي، تترجم حرصها على بذل كل جهد ممكن للتعريف بإنجازات المؤثرين في هذا القطاع الحيوي، وإطلاع المهتمين به على تجربتهم، ورؤاهم وآليات العمل التي اتبعوها خلال مسيرتهم المهنية.

شراكة ناجحة

وقالت جيسيكا سيبلي، الرئيس التنفيذي لـ«تايم»: «سعداء بتنظيم حفل تكريم الفائزين ضمن قائمة مجلة تايم للعام الثالث على التوالي في دبي، حيث تتميز نسخة هذا العام بتكريم الشخصيات العالمية الأكثر تأثيراً في مجال الذكاء الاصطناعي، والذين استطاعوا أن يحققوا نتائج استثنائية في هذا المجال، ما انعكس إيجاباً على تطور القطاع وتقدمه».

وثمنت الرئيس التنفيذي لمجلة «تايم» الأمريكية رعاية القمة العالمية للحكومات لحفل تكريم الفائزين ضمن قائمة مجلة «تايم» لهذا العام، ودعم متحف المستقبل لهذا الحدث المرموق من خلال استضافته للمرة الثالثة على التوالي.

كما نوهت سيبلي بأن نجاح حفل التكريم خلال العامين الماضيين، يرجع بصورة رئيسية إلى الشراكة مع القمة العالمية للحكومات ومتحف المستقبل، مؤكدة على مواصلة تعزيز الجهود المشتركة والتعاون في مختلف المجالات.

شخصيات مؤثرة

وشهد الحفل تكريم الشخصيات الأربع الأكثر تأثيراً في مجال الذكاء الاصطناعي بجائزة TIME100 AI Impact Awards لتأثير الذكاء الاصطناعي والتي يتم تنظيمها للمرة الأولى في تاريخ الحفل، من متحف المستقبل في دبي، عشية انطلاق القمة العالمية للحكومات 2024، وهم: يان لوكون مسؤول الذكاء الاصطناعي في «ميتا»، والفنانة التشكيلية سوجوين شنغ التي ابتكرت الرسم بالتعاون مع الروبوتات الموجهة بواسطة الذكاء الاصطناعي، حيث أنشأت فن الإنسان والآلة، وكاي فيرث باترفيلد، الرئيس التنفيذي لشركة Good Tech Advisory LLC، وكريم بغير، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة InstaDeep.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز