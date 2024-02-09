اجتماع عربي يبحث تعزيز مشاركة الشباب في التنمية المستدامة

المصدر: دبي-البيان

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تحت رعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مركز الشباب العربي، تستضيف القمة العالمية للحكومات 2024، التي تعقد في دبي من 12 إلى 14 فبراير الجاري، فعاليات النسخة الثالثة من «الاجتماع العربي للقيادات الشابة»، بحضور 15 من الوزراء الشباب العرب، وأكثر من 20 صانع قرار، ورؤساء المؤسسات الشبابية وأكثر من 100 شاب من قادة مؤسسات العمل المجتمعي التنموي؛ وما يزيد على 32 متحدثاً في مختلف التخصصات والميادين.

تجارب

وستعرض هذه النسخة مجموعة من أبرز المبادرات والتجارب والدراسات الشبابية على مستوى الوطن العربي المعنية بالتمكين وبناء القدرات وصقل المهارات بما يساهم في تعزيز مشاركة الشباب في عملية التنمية المستدامة على مستوى العالم العربي، كما يناقش الاجتماع دور القيم في تعزيز عناصر الهوية الوطنية لدى الشباب. وتسلط النسخة الثالثة من الاجتماع الضوء على قيم التلاحم المجتمعي، والذي يعتبر ركيزة أساسية لبناء مجتمعات قوية ومستدامة من خلال إشراك الشباب في الجهود الرامية لتعزيز القواسم المشتركة بين مكونات المجتمع، المرتبطة بالهوية واللغة والتراث الثقافي.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، ونائب رئيس مركز الشباب العربي: إن قيمنا الإنسانية تصنع ملامح الهوية والشباب الأقدر على نسج التلاحم من أجل تنمية المجتمعات العربية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات، مضيفاً: سنواصل العمل مع شركائنا في المنطقة العربية لدعم المبادرات المعنية بتعزيز تنافسية الشباب والاحتفاء بقدراتهم والاستثمار في طاقاتهم من أجل تقديم صورة أفضل عن الإنسان العربي إلى العالم، وإبراز النسيج الطيب للمجتمعات العربية.

وأضاف: أصبح الاجتماع العربي ملتقى سنوياً وفرصة لتبادل التجارب والخبرات التي يتطلع إليها الشباب، لتعزيز ارتباطهم باللغة العربية والهوية وقيم المواطنة الصالحة، باعتبارهم المورد الحيوي والمبدع والقادر على دفع عملية التنمية والتطور، بالإضافة إلى ذلك يمنح الاجتماع الشباب وصناع القرار، الفرصة لاستشراف ملامح مستقبل العمل الحكومي من خلال نقاشات القمة العالمية للحكومات والتي تشهد مشاركة فاعلة لوزراء الشباب العرب ونخبة من القيادات الشابة من مختلف أرجاء الوطن العربي.

ويشهد الاجتماع انعقاد جلسة وزارية تحت عنوان «رؤية مشتركة.. هدف مشترك» بالتعاون مع جامعة الدول العربية بمشاركة مجموعة من القيادات الشابة، وحضور معالي الدكتور سلطان النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب في دولة الإمارات، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري ورئيس المكتب التنفيذي لوزراء الشباب والرياضة العرب في جامعة الدول العربية، ومحمد النابلسي، وزير الشباب في الأردن، وأحمد قاسم، وزير الشباب والرياضة في العراق، وروان بنت نجيب التوفيقي وزير شؤون الشباب في مملكة البحرين. وكمال دقيش، وزير الشباب والرياضة في تونس، وأحمد سيد أحمد، وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان في موريتانيا، وفتح الله عبد اللطيف الزني، وزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا وعدد من الوزراء.

كما يشهد الاجتماع أيضاً مشاركة بدر القاضي، نائب وزير الرياضة في المملكة العربية السعودية، والسفير جاسم زكي، الأمين العام المساعد في جامعة الدول العربية، وأيمن توفيق المؤيد، الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة بمملكة البحرين، ومشعل السبيعي، مدير عام الهيئة العامة للشباب بالتكليف ونائب المدير العام لقطاع الخدمات المساندة في الكويت، والدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب في مصر، والسيد ابن علي يزيد، مدير مكتب وزير الشباب والرياضة والفنون والثقافة في جزر القمر، ومحمد أوزيان، مدير التعاون والتواصل والدراسات القانونية في المغرب.

جدول حافل

ويتضمن الاجتماع جدولاً حافلاً بالجلسات النقاشية والعروض التقديمية الشاملة التي تقدمها مؤسسات عربية متخصصة في العمل الشبابي من 20 دولة عربية، حيث تسلط الضوء على العديد من القضايا والمواضيع النقاشية. ويحفل الاجتماع بعروض لتجارب اجتماعية ملهمة، تعرف بأهمية ترسيخ القيم الأصيلة لدى الشباب وعلاقة ذلك بالتلاحم المجتمعي، ودوره في تحقيق التنمية المستدامة، ويستعرض الاجتماع تجارب ناجحة لشباب ملهمين قدموا مبادرات عززت من التلاحم المجتمعي ورسخت القيم الثقافية.

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