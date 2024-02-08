منتدى يستعرض مستقبل النقل والحلول المبتكرة

المصدر: دبي - البيان

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تستضيف القمة العالمية للحكومات؛ المنصة العالمية الأكبر لاستشراف حكومات المستقبل، منتدى مستقبل النقل بالشراكة مع «UPSummit» وهيئة الطرق والمواصلات «RTA»، الذي تجتمع فيه أبرز العقول العالمية في مجال تكنولوجيا النقل لمناقشة وتشكيل مسارات هذا المجال للأجيال المستقبلية، من بينها التوقعات لمستقبل النقل، وخصوصاً في مجال الطائرات من دون طيار والمركبات الكهربائية.

ويلقي معالي مطر الطاير، المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، كلمة الافتتاح في المنتدى، والذي يفتح مساحات واسعة من المناقشات حول حلول التنقل المبتكرة ويتم خلاله الكشف عن الأحداث الرائدة في مجال النقل.

ريادة عالمية

وقال معاليه: التنقل ذاتي القيادة أصبح أمراً واقعاً، والحكومات بالتعاون مع الشركات العالمية والناشئة تسرع الخطى بالاستثمار وتطوير التكنولوجيا والبرمجيات المتعلقة بعمل المركبات ذاتية القيادة، من خلال تطوير البنية التحتية والأنظمة التي تحتاجها المركبات ذاتية القيادة، ووضع التشريعات والقوانين المنظمة لتشغيلها وتطويرها.

مؤكداً أن دبي قطعت شوطاً كبيراً في مسيرتها لتعزيز ريادتها العالمية في استشراف وابتكار حلول مستقبل التنقل مثل: تجربة تشغيل المركبات ذاتية القيادة، والتاكسي الجوي، بهدف تحقيق استراتيجيتها الرامية لتحويل 25 % من إجمالي رحلات التنقل إلى رحلات ذاتية القيادة بحلول عام 2030.

وتبرز أهمية منتدى مستقبل النقل في القمة العالمية للحكومات من خلال مواكبته للتوجهات العالمية نحو الحلول المستدامة، إذ تعد المناقشات التي يطرحها المشاركون في المنتدى حاسمة في تشكيل السياسات والاستراتيجيات المستقبلية في هذا القطاع الحيوي، ما يعزز دور المنتدى كمحفز للتغيير في المشهد العالمي للنقل، وتأثيره من خلال جمع خبراء الصناعة وواضعي السياسات والقادة الماليين، في وضع الأساس لمستقبل أكثر اتصالاً واستدامة وفعالية.

وتضم أبرز جلسات المنتدى جلسة (الابتكارات الصاعدة: الحدود الجديدة للتنقل الجوي) بإدارة سايروس سيغاري، الشريك المؤسس والشريك الإداري لـ UP Partners، وستضم هذه الجلسة علماء بارزين؛ هم آدم وودورث، الرئيس التنفيذي لـ «Google Wing»، وجوبين بيفرت، الرئيس التنفيذي لـ «Joby Aviation»، وديرك هوك من «Volocopter».

حيث يناقشون التقدم في مجال التنقل الجوي، مع التركيز على الطائرات من دون طيار والطائرات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي «eVTOL»، والتي من المقرر أن تحدث ثورة في النقل وعلى مستوى التخطيط في البيئات الحضرية والريفية.

أما جلسة «تمويل مستقبل التنقل المستدام / بطارية المركبات الكهربائية»، فتضم جين بيرديتشيفسكي، الرئيس التنفيذي لشركة «SiloNanotechnologies»، وفيليب ساروفيم، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «Trousdale Ventures»، حيث يناقشان الجوانب المالية للتنقل المستدام تحت إشراف آدم غروسر، رئيس وشريك إداري لـ «UP Partners»، وسيركز النقاش على المركبات الكهربائية، ودور النماذج الاقتصادية والشراكات بين القطاع العام والخاص في تعزيز تطويرها.

ووفقاً لتقرير حديث صادر عن الوكالة الدولية للطاقة «IEA»، من المتوقع أن يصل عدد السيارات الكهربائية على الطرق إلى 145 مليوناً بحلول عام 2030، كما يتوقع أن ينمو سوق الطائرات من دون طيار بشكل كبير، مع توقعات تشير إلى قيمة سوقية عالمية تبلغ 42.8 مليار دولار بحلول عام 2025.

وفقاً لتقرير بحث السوق الصادر عن «Fortune Business Insights» الشراكات الاستراتيجية تسلط التعاون بين المنتدى و«UP Summit وRTA» الضوء على أهمية الشراكات الاستراتيجية في دفع عجلة الابتكار وتبني التكنولوجيات الجديدة في قطاع النقل. هذه الشراكات حيوية في سد الفجوة بين الرؤية والواقع، مما يضمن أن مستقبل النقل لا يقتصر على الاستدامة فحسب، بل يكون أيضاً متاحاً وفعالاً.

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