85 منظمة ومؤسسة إقليمية وعالمية تناقش التحديات الحالية والمستقبلية

المصدر: دبي - البيان

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تشارك أكثر من 85 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية في الدورة الـ11 من القمة العالمية للحكومات، لتصبح القمة التجمع العالمي الأبرز والحدث الأهم للمنظمات الدولية.

وتستعرض المنظمات الدولية والإقليمية خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات أبرز التحديات العالمية الحالية والمستقبلية، وأفضل الحلول لضمان مستقبل أكثر تطوراً ورخاءً وأمناً في مختلف القطاعات.

الفرص المستقبلية

ويتحدث 27 رئيس منظمة دولية وإقليمية في جلسات رئيسية خلال الفعاليات لاستشراف مجموعة واسعة من الفرص والتوجهات المستقبلية، عبر 6 محاور رئيسية تشمل: تعزيز وتيرة النمو والتغيير لحكومات فعالة، والذكاء الاصطناعي والآفاق المستقبلية الجديدة، والرؤية الجديدة للتنمية واقتصادات المستقبل، ومستقبل التعليم وتطلعات مجتمعات الغد، والاستدامة والتحولات العالمية الجديدة.

إضافة إلى التوسع الحضري وأولويات الصحة العالمية. ومن أبرز رؤساء المنظمات الدولية والإقليمية المتحدثين في القمة العالمية للحكومات، أجاي بانغا رئيس مجموعة البنك الدولي، والبروفيسور كلاوس شواب مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، وكريستينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، وأحمد أبوالغيط أمين عام جامعة الدول العربية.

وجاسم محمد البديوي أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهيثم الغيص الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وتيدروس غيبريسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية.

كما تضم قائمة المتحدثين رافائيل غروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومختار ديوب مدير عام مؤسسة التمويل الدولية، والدكتور فهد بن محمد التركي مدير عام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وماتياس كورمان أمين عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وشو دونيو مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وأودري أزولاي مديرة منظمة «اليونسكو»، إضافة إلى مشاركة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والوكالة الدولية للطاقة المتجددة وغيرها من المنظمات.

وتستضيف القمة العالمية للحكومات 15 منتدى عالمياً، حيث يتم تنظيم عدد منها بالشراكة مع منظمات دولية وإقليمية، ومنها منتدى الصحة العالمي الذي يبحث الترابط الكبير بين التطور الحضري السريع وأولويات الصحة العالمية، خصوصاً مع التحولات غير المسبوقة التي يشهدها العالم.

إضافة إلى منتدى المالية العامة للدول العربية الذي يشهد نقاشات موسعة حول أهمية دعم قطاع الطاقة وشبكات الأمن المجتمعي، إلى جانب منتدى الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الذي يناقش سبل التطورات الصناعية المتقدمة واستكشاف الاتجاهات الناشئة والتقنيات الثورية وتأثيراتها عبر القطاعات، وغيرها من المنتديات.

تعزيزوتحرص مؤسسة القمة العالمية للحكومات على تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية.

حيث أجرى وفد المؤسسة أخيراً جولة إلى عدد من العواصم العالمية استعداداً للدورة الحالية من القمة، وتم خلالها عقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات الثنائية رفيعة المستوى مع قادة عدد من المنظمات، لبحث سبل توسيع آفاق الشراكات القائمة بين القمة وهذه المنظمات.

وتشهـد الــدورة الحاليــة مـن القمة العالميـة للحكومات مشاركة رؤساء دول وحكومات، و120 وفداً حكومياً وعدد من العلماء الفائزين بجائزة نوبل ونخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين وبحضور أكثر من 4000 مشارك.

كما سيتم عقد 110 جلسات رئيسية حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها 200 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع المستقبل، إلى جانب عقد أكثر من 23 اجتماعاً وزارياً وجلسة تنفيذية بحضور أكثر من 300 وزير.

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