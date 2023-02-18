نجاح استثنائي.. للقمة العالمية للحكومات

المصدر: دبي ــ البيان

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حققت القمة العالمية للحكومات نجاحاً استثنائياً، حظيت معه بإشادات واسعة من قادة الدول والحكومات والمنظمات الدولية وكبار المسؤولين الذين شاركوا في فعالياتها.

وشهدت القمة نشاطاً كبيراً لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث قام سموه بأكثر من 32 نشاطاً خلال أيام القمة، تنوعت بين لقاءات مع عدد من رؤساء الدول والحكومات وقادة المنظمات العربية والدولية، وشهد سموه العديد من الجلسات الرئيسة، وحرص على تحفيز أصحاب المبادرات الملهمة، كما شهد توقيع عدد من الاتفاقيات، والتقى بممثلي الدبلوماسية الإماراتية، وأطلق التاكسي الجوي في دبي.

وفي هذه الدورة، توجت القمة 10 أعوام من الإلهام وصناعة المستقبل، حيث تميزت بمشاركة عالمية واسعة، شملت 20 رئيس دولة وحكومة و250 وزيراً و10 آلاف من المسؤولين الحكوميين وقادة الفكر والخبراء العالميين، وعكس الحضور الدولي المكثف عبر أكثر من 220 كلمة وجلسة حوارية وتفاعلية، حجم التأثير الذي باتت تشكله القمة في رسم التوجهات العالمية، كما شهدت القمة توقيع أكثر من 80 اتفاقية عالمية بين الدول المشاركة فيها، لتترجم حرص الإمارات على أن تكون أرضها منطلقاً لقصص النجاح والمبادرات الملهمة، وتعاون الحكومات لتحقيق غدٍ أفضل للإنسانية. وعكس حجم المشاركة الضخمة الآتية من 150 دولة، تفوق دبي في جمع العالم تحت مظلة واحدة، وقدرتها المتعاظمة في ترسيخ معايير عالمية متفوقة جديدة في تنظيم الأحداث الكبرى.

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