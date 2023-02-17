حكومة الإمارات توقّع 5 اتفاقيات شراكة للتطوير الحكومي

المصدر: دبي - البيان

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وقّعت حكومة دولة الإمارات 5 اتفاقيات دولية في مجال التطوير الحكومي والتبادل المعرفي مع حكومات دول رومانيا وقبرص ومالطا والسنغال وزيمبابوي، وأطلقت بالتعاون مع حكومة المالديف برنامج القيادات الحكومية في المالديف، وذلك خلال القمة العالمية للحكومات 2023.

وتفصيلاً، وقعت حكومتا دولة الإمارات، وجمهورية رومانيا، اتفاقية تعاون لتبادل الخبرات والمعارف في مجالات التحديث الحكومي . ووقعت حكومتا دولة الإمارات، وجمهورية قبرص اتفاقية تعاون ثنائي لتبادل الخبرات في مجال الخدمات الحكومية وبناء القدرات. وضمن شراكات برنامج التبادل المعرفي الحكومي .

كذلك وقعت حكومتا دولة الإمارات، ودولة زيمبابوي اتفاقية تعاون ثنائي لتبادل الخبرات في مجال تطوير العمل الحكومي.

كما وقعت حكومتا دولة الإمارات، وجمهورية مالطا اتفاقية تعاون ثنائي لتبادل الخبرات والمعارف في مجالي البحث والابتكار. وفي سياق تمديد الشراكات الحكومية القائمة، وقعت حكومة الإمارات مع حكومة دولة السنغال اتفاقية لتمديد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجال التحديث الحكومي.

كما أطلقت حكومتا دولة الإمارات وجمهورية المالديف برنامج القيادات الحكومية في المالديف، الهادف إلى تطوير قدرات الكوادر القيادية في حكومة جمهورية المالديف وتأهيلهم لقيادة العمل الحكومي المستقبلي، بالاعتماد على نموذج الإمارات للقيادة الحكومية، وذلك ضمن برنامج التبادل المعرفي الحكومي، وفي إطار الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين البلدين.

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