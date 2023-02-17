«إيكوناريو» عمل فني يلهم العالم بمستقبل مستدام

المصدر: دبي ـ رحاب حلاوة

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استعرضت القمة العالمية للحكومات نموذجاً بارزاً من الأعمال الفنية القائمة على بيانات التنوع البيولوجي، الذي يحاكي في شكله أفرع الشجر وأوراقها، لإلهام العالم بإمكانية مساهمة الفن في إحداث التغيير وإضافة الأثر الإيجابي للمساهمة في القضايا العالمية وعلى رأسها الاستدامة، إذ جمع العمل الفني بين العلم والفن ليوضح التحديات البيئية المقبلة من خلال جمع بيانات التنوع البيولوجي.

والعمل الفني «إيكوناريو» للفنان ثيجس بيرشتكر بالتعاون مع علماء من متحف التاريخ الطبيعي بلندن (آندي بورفيس وأدريانا دي بالما) خرج من قلب القمة العالمية للحكومات، وهو عبارة عن مصنع حركي بارتفاع 5.5 أمتار، ويعكس تأثير الحوكمة في الحفاظ على التنوع البيولوجي والبشرية.

ويجمع هذا العمل الأيقوني العلم والفن لإحياء التنوع البيولوجي المجرد، المدعوم من أبرز الفنانين والعلماء الذين تعرض أعمالهم الفنية في المتاحف البارزة في جميع أنحاء العالم.

وقال الفنان ثيجس بيرشتكر لـ«البيان»: إن العمل الفني يمنح تصوراً لسلامة التنوع البيولوجي بعد 30 عاماً من الآن، استناداً إلى الاختيارات التي نتخذها اليوم، ويتصور العمل الفرق في النتائج بين المسار المستدام أو ما يحدث إذا حافظنا على العمل كالمعتاد من خلال الازدهار أو الانحدار السريع.

واعتبر بيرشتكر العمل الفني بمثابة نصب تذكاري للدول والعالم لإظهار وإلهام صانعي السياسات بشأن قوتهم لإحداث تغيير إيجابي لضمان بقاء الأنواع والأنظمة البيئية التي تدعم الحضارة الإنسانية.

وأوضح الفنان أنه بالتعاون مع العلماء جمع بين العلم والفن بسلاسة لتحويل السياسة المجردة إلى شيء يجعل العالم يشعر بالحقائق الرقمية، ويترجم العمل الفني اللافت للنظر إلى البيانات العلمية وسيساعد في تحويل الالتزامات المجردة إلى تجارب ملموسة ومفهومة ومرئية.

بيانات

ولفت إلى أن متحف التاريخ الطبيعي يجمع مئات مجموعات البيانات الخاصة بالتنوع البيولوجي من جميع أنحاء العالم، من خلال مؤشر سلامة التنوع البيولوجي الذي أنتجه المتحف، ويعكس العمل الفني نهجاً صارماً لتقدير فقدان التنوع البيولوجي الذي يجمع البيانات حول النظم الإيكولوجية ومجموعات الأنواع مع بيانات عن الأضرار التي يسببها الإنسان.

واعتبر الفنان ثيجس بيرشتكر، أن القمة العالمية للحكومات منصة لمناقشة أبرز التحديدات العالمية ومختبر لوضع الحلول الممكنة لتخطي تلك التحديدات، لافتاً إلى أن عرض هذا العمل الفني في القمة يعد تتويجاً آخر له على هذا النموذج الذي مزج العلم مع الفن.

جهود

وقال بيرشتكر: إن انعقاد القمة العالمية للحكومات من شأنه رفد الجهود الوطنية والعالمية بمزيد من الخبرات والأدوات التي تفضي إلى تكريس أفضل الرؤى والنظم والآليات والعلوم والتقنيات وتسخيرها لخدمة البشرية عبر تواجد خيرة العقول والخبرات العالمية في هذا المحفل الكبير والمهم على الصعيد العالمي.

وأضاف أن العمل الفني بمثابة الواجهة في الإبداع المستدام للأعمال الفنية عالية الجودة، القائم على حسابات الانبعاثات والمواد المعاد تدويرها والعضوية، مضيفاً أنه من السهل إعادة تدوير الأعمال عندما لا تكون هناك حاجة لزيادة الوعي بأهمية النظر إلى الاستدامة في شتى جوانب الحياة.

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