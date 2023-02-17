محمد الحسيني: القمة منصة بارزة لمناقشة آفاق النمو الاقتصادي العالمي

المصدر: دبي - وام

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عقد معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية، على هامش القمة العالمية للحكومات، العديد من اللقاءات مع المسؤولين ووزراء المالية لعدد من الدول المشاركة في القمة، لبحث أوجه التعاون المشترك وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات المالية والاقتصادية والاستثمارية.

وشملت اللقاءات اجتماعاً مع كريستالينا جورجيفا مدير عام صندوق النقد الدولي، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد البحريني، والدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وناديا فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، وفريد بلحاج نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومختار ديوب هو المدير المنتدب ونائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية.

وتعليقاً على ذلك، أكد معالي محمد بن هادي الحسيني حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون الدولي، وأهمية القمة العالمية للحكومات باعتبارها منصة بارزة لمناقشة آفاق النمو الاقتصادي العالمي، وفرصة هامة لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة وبناء شراكات فاعلة.

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