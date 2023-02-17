إطلاق «تحالف الاستدامة الصناعية» لتعزيز التكنولوجيا الخضراء

المصدر: دبي - وام

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أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، على هامش القمة العالمية للحكومات، «تحالف الاستدامة الصناعية»، الذي ستقوده الوزارة، ويهدف إلى تعزيز نشر وتطوير تطبيقات وحلول التكنولوجيا الخضراء لتسريع النمو الصناعي المستدام، كجزء من مستهدفات الوزارة في إطار الاستعدادات لمؤتمر الأطراف كوب28.

جاء ذلك خلال عقد الوزارة، الاجتماع السنوي الثاني لـ«شبكة رواد الصناعة 4.0» برئاسة معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة وبحضور 18 رئيساً تنفيذياً ومسؤولاً يمثلون شركات وطنية وعالمية كبرى. ويهدف «تحالف الاستدامة الصناعية» إلى إبراز وتعزيز نشر التكنولوجيا الخضراء الجديدة والناشئة.

وتشمل أنشطة المبادرات الرئيسية تنظيم معارض للتكنولوجيا الخضراء لزيادة الوعي بفوائد تطبيق هذه التقنيات في العمليات الصناعية، إضافة إلى تنفيذ برامج تدريبية حول الاستدامة للعاملين في القطاع الصناعي، والدعم الفني في صياغة خرائط طريق الاستدامة من خلال مؤشر تحول التكنولوجيا الصناعية «ITTI» الذي تديره الوزارة.

التزام

وأكدت معالي سارة الأميري، أن القطاع الصناعي في الدولة ملتزم بمبادرة الإمارات للحياد المناخي Net Zero 2050، كما ستستضيف الدولة مؤتمر الأطراف كوب28 نوفمبر المقبل، وسنعمل من خلال شبكة رواد الصناعة 4.0 لاستعراض جهودهم الرائدة في تحويل دولة الإمارات إلى مركز عالمي للصناعات المستدامة والتكنولوجيا المتقدمة.

وأضافت معاليها، أن التكنولوجيا المتقدمة وارتباطها بمفاهيم الاستدامة هي خطوات تكاملية، وستعزز الشراكات والتعاون مع كافة الأطراف من جهود تمكين تبني وتطوير التكنولوجيا المستدامة، وهي الهدف من تشكيل هذا التحالف، وهو ما يتماشى مع برامج ومبادرات الوزارة لتعزيز دور التكنولوجيا المتقدمة في القطاع الصناعي.

وانطلقت شبكة رواد الصناعة في إطار الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة - مشروع 300 مليار، كركيزة رئيسية ضمن برنامج الثورة الصناعية الرابعة «الصناعة 4.0» في الإمارات، ضمن مشاريع الخمسين. وتضم الشبكة مجموعة من الشركات الرائدة التي تتبادل الخبرات والمعارف بهدف تعزيز تبني التكنولوجيا المتقدمة في مجال الصناعة وتبادل أفضل ممارسات الاستدامة.

حضر الاجتماع عدد من المسؤولين التنفيذين من شركات «إي آند»، وشنايدر إلكتريك، وسيمنز، وأدنوك، وستراتا، ودو، ومايكروسوفت، وآي بي إم، وايدج، وهواوي، وإريكسون، وساب، وأفيفا، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وسيسكو، ويونيليفر، وهانيويل.

واستعرض أعضاء شبكة رواد الصناعة خلال الاجتماع آخر المستجدات حول أنشطتهم، والتي تضمنت إطلاق أول مركز تمكين الصناعة 4.0 بالشراكة مع مجموعة إيدج، وثاني مركز والذي تم إطلاقه خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات بالشراكة مع جامعة الإمارات العربية المتحدة، لتعزيز بناء القدرات الصناعية وتوفير الخدمات الداعمة لتبني حلول التكنولوجيا المتقدمة لدى المصنعين، والمشاركة في أكثر من 20 فعالية لتبادل المعرفة، وهاكاثون الصناعة 4.0، وبرامج للتدريب المهني، وأكثر من 25 تجربة تكنولوجية، و50 تقييماً للاستدامة.

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