عبدالرحمن العور: الإمارات حريصة على تطوير علاقاتها مع الدول على أساس الاحترام والتفاهم

المصدر: دبي - البيان

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عقد معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، اجتماعات ثنائية مع عمران أحمد وزير رعاية المغتربين والتوظيف الخارجي في بنغلاديش، وساجد حسين وزير تنمية الباكستانيين في الخارج والموارد البشرية، وذلك في اليوم الختامي لـ«القمة العالمية للحكومات»، فيما اجتمعت شيماء العوضي، الوكيل المساعد لقطاع الاتصال والعلاقات الدولية بالإنابة مع نجويا جيا ليام، نائب المدير العام في دائرة العاملين في الخارج التابعة لوزارة العمل ومصابي الحرب والشؤون الاجتماعية في فيتنام.

حقوق

ورحب معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور بضيوف الوزارة والقمة العالمية للحكومات، مؤكداً أن الإمارات حريصة دوماً على تطوير علاقاتها مع شتى الدول على أساس علاقات الاحترام والتفاهم المتبادل لضمان حقوق العمالة التي تنتمي لقرابة 200 جنسية، وذلك انطلاقاً من القيم الإنسانية التي تحكم سياستها الخارجية والداخلية.

وتطرقت الاجتماعات إلى سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال تنمية الكوادر البشرية، وتطوير آفاق التعاون المشترك بمختلف مجالات العمل، وتبادل الخبرات في السياسات والبرامج والأنظمة المستخدمة لضبط وتنظيم أسواق العمل وتطوير المهارات والكفاءات المحلية واستقطاب واستبقاء الكفاءات العالمية.

وقدم معالي الدكتور عبدالرحمن العور وشيماء العوضي شرحاً لما تشهده بيئة الأعمال المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة من تحديث لتشريعات سياسات سوق العمل وتأثيراتها على تحسين جاذبية وتنافسية بيئة الأعمال في الدولة ودعم القطاعات الجديدة ذات الأولوية، واستعرضا التشريعات والقوانين الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتوطين منذ بداية عام 2022 مثل قانون تنظيم علاقات العمل، وتطرقا إلى نظام حماية الأجور في القطاع الخاص، ونظام التأمين ضد التعطّل والذي بدأ العمل به مطلع العام الجاري، فضلاً عن استعراض أنظمة التفتيش ومنها نظام حماية الأجور.

مزايا

وقدما كذلك شرحاً لطبيعة سوق العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة وميزاته الجاذبة للعمالة، وكذلك مزاياه لأصحاب العمل والمستثمرين، وبينا مساعي الحكومة الإماراتية لتوفير مزيد من الفرص أمام الكفاءات المتميزة والمواهب وأصحاب المهارات العالية للقدوم والعمل في الإمارات التي تشهد نمواً في الوظائف المهارية وغير المهارية والتنفيذية والمهنية والتخصصية والإشرافية بحسب تصنيف منظمة العمل الدولية، وذلك في جميع القطاعات الاقتصادية، مبدين ثقتهما باستمرار النمو الذي عاشته الإمارات في العام 2022 بنفس الوتيرة في العام الجاري والأعوام القادمة.

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