الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئيا يصبح مغبرا أحياناً، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ويكون رطبا ليلاً وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر تكون مثيرة للغبار والأتربة نهاراً تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

حركة الرياح: شمالية غربية / 15 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س على البحر.. ويكون الموج في الخليج العربي مضطربا إلى شديد الاضطراب.. ويحدث المد الأول عند الساعة 09:20 والمد الثاني عند الساعة 01:18 والجزر الأول عند الساعة 17:59 والجزر الثاني عند الساعة 04:31.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا .. ويحدث المد الأول عند الساعة 20:36 والمد الثاني عند الساعة 07:16 والجزر الأول عند الساعة 13:16 والجزر الثاني عند الساعة 02:12.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 26 19 60 25

دبي 25 20 65 30

الشارقة 25 18 60 20

عجمان 26 19 70 25

أم القيوين 25 17 75 30

رأس الخيمة 26 16 70 25

الفجيرة 26 17 75 30

العـين 27 18 50 15

ليوا 25 19 55 15

الرويس 24 17 80 35

السلع 24 18 80 40

دلـمـا 24 20 85 45

طنب الكبرى 23 20 85 50

طنب الصغرى 23 20 85 50

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