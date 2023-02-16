رئيسا "سيشل" و"موريشيوس" ونائب رئيس المالديف يزورون متحف المستقبل

المصدر: وام

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زار كل من فخامة وافل رامكالاوان رئيس جمهورية سيشل وفخامة بريثفيراجسينغ روبون، رئيس جمهورية موريشيوس، ومعالي فيصل نسيم، نائب رئيس جمهورية المالديف متحف المستقبل وذلك هامش زيارتهم الرسمية لدولة الإمارات لحضور القمة العالمية للحكومات 2023 التي عقدت خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير في دبي .

وتعرف الضيوف والوفود المرافقه لهم خلال جولتهم في المتحف، على الجهود المبذولة للمساهمة في صنع مستقبل أفضل للبشرية وأبدوا إعجابهم بالتصميم المميز، والدور الحيوي الذي يلعبه المتحف في تشكيل المستقبل وتصميم أفكاره .

يذكر أن "القمة العالمية للحكومات 2023" شهدت على مدار أيامها الثلاثة مشاركة 20 رئيس دولة ورئيس حكومة، وأكثر من 250 وزيراً، ولفيف من رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين وقادة الفِكر والخبراء الأبرز في العالم، وممثلي أكثر من 80 منظمة عالمية وإقليمية، حيث عُقدت النسخة العاشرة من القمة تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل" وناقشت مجموعة كبيرة من الفرص والتحديات ودور الحكومات والقطاع الخاص في إيجاد حلول مبتكرة لها من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

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