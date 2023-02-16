الإمارات تبحث مع أوزبكستان العلاقات الاقتصادية والتجارية

المصدر: دبي - وام

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عقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، اجتماعاً ثنائياً، مع لزيز كودراتوف، النائب الأول لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية في جمهورية أوزبكستان، لبحث سبل تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية القائمة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، وبما يدعم الأجندة التنموية للبلدين الصديقين، وذلك على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات 2023.

وقال ابن طوق: «شهدت العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان نمواً ملحوظاً خلال المرحلة الماضية، بدعم من قيادتي البلدين، ونتطلع إلى توسيع شراكتنا القائمة مع طشقند وتنويعها في القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية، ولاسيما قطاعات الاقتصاد الجديد باعتبارها ركائز النموذج الاقتصادي المعرفي للدولة في ضوء مستهدفات الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071».

وأضاف معاليه: «تعد أوزبكستان شريكاً مهماً للإمارات في منطقة آسيا الوسطى، ونحرص على الارتقاء بعلاقات التعاون القائمة لتصل إلى مستوى شراكة اقتصادية شاملة، تسهم في تعزيز الروابط التجارية والاستثمارية بين البلدين، وتفسح المجال أمام مجتمعي الأعمال لاستكشاف المزيد من الفرص الواعدة في أسواقهما، وبناء شراكات في القطاعات الحيوية، وبما يصب في تعزيز مرونة اقتصاديهما بشكل مستدام».

واستعرض معاليه أبرز التطورات التي شهدتها البيئة الاقتصادية لدولة الإمارات خلال الفترة الماضية، من أجل خلق مناخ اقتصادي داعم لنمو وازدهار الأعمال، وجذب الاستثمارات.

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