تعاون بين حكومة الإمارات و«تنفيذي عجمان» لتطوير الأداء الحكومي

المصدر: دبي - البيان

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وقّعت حكومة دولة الإمارات مذكرة تعاون ثنائي مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة عجمان، في أعمال القمة العالمية للحكومات 2023، التي تنظم بمشاركة قادة ورؤساء دول وأكثر من 10 آلاف شخصية من الوزراء والمسؤولين الحكوميين ورؤساء شركات القطاع الخاص، والخبراء والمتخصصين في المجالات المستقبلية.

وتهدف مذكرة التعاون التي وقّعها معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد المدير العام لمكتب رئاسة مجلس الوزراء مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، والدكتور سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة عجمان، إلى تطوير الأنظمة الحكومية وتوفير الدعم اللازم لتحقيق الرؤى والأهداف والتأكد من مدى مواءمة أساليب العمل مع أهداف التنمية المستدامة.

خبرات

وقال معالي عمر سلطان العلماء إن حكومة دولة الإمارات تتطلع دائماً إلى تبني أفضل الأنظمة الحكومية ونقل الخبرات والمعارف إلى الجهات المختلفة في الدولة لتقديم أفضل التجارب للمجتمع وتحسين جودة حياتهم، مؤكداً أهمية مشاركة هذه الأنظمة الحكومية مع مختلف الجهات في الدولة وخارجها للارتقاء بالأنظمة الإماراتية الحكومية وترسيخ ريادتها وضمان التطوير المستدام لمستقبل الأداء الحكومي.

وأضاف معاليه إن القمة العالمية للحكومات شكّلت نقطة تحوّل ضمت انطلاق مختلف الشراكات والتحالفات المحلية والعالمية من أرض القمة العالمية للحكومات لاستشراف حكومات المستقبل في القطاعات ذات الأولوية والمعنية بالتطوير المستدام وتعزيز المرونة وضمان مستقبل المجتمعات.

من جانبه أوضح الدكتور سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي بعجمان أن توقيع مذكرة التعاون الخاصة بنظام إدارة الأداء الحكومي مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، يأتي في إطار توجيهات سمو الشيخ عمّار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي إلى أهمية العمل بروحٍ واحدةٍ تمثّل الإمارات بحكوماتها المحلية والاتحادية، منتهجةً خريطة واضحة تدعمها منظومة عمل متكاملة من الأنظمة والبرامج والتقنيات الذكية.

دور ريادي

وأشاد بالدور الريادي الذي يقوم به مكتب رئاسة مجلس الوزراء في تصميم أُطر العمل الحكومي ورفدها بالأنظمة الحديثة التي تسهم بشكل فعّال في دعم عمليات التخطيط الاستراتيجي، وتعميم تجاربه الناجحة على الحكومات المحلية لتحقيق أفضل النتائج، وتعزيز العمل بتناغم وانسجام أكبر نحو تحقيق الأجندة الوطنية المتوائمة مع مقاصد أهداف التنمية المستدامة العالمية.

ويركز التعاون الثنائي بين مكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، والأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة عجمان على تبادل تجارب الأداء الحكومي الناجحة والاستفادة من نظام الأداء الحكومي المطبق على مستوى حكومة الإمارات.

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